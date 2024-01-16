Цей документ передбачає автоматичне надання статусу учасника бойових дій.

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає автоматичне надання статусу учасника бойових дій та удосконалення реєстру військовозобовʼязаних.

За це рішення проголосували 249 народних депутатів. Йдеться про закон щодо внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану (реєстр. №10062).

Законом, згідно з текстом відповідного законопроекту до другого читання, визначається, що під час дії воєнного стану статус УБД надається на підставі відомостей, що підтверджують виконання особою бойових завдань, завдань із всебічного забезпечення бойових дій безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

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На кожного призовника, військовозобов’язаного та резервіста створюється військово-обліковий документ в електронній формі (сертифікат), який формується та використовується у порядку та у формі, встановлених Кабміном.

Встановлюється, що Єдиний державний реєстр військовослужбовців - інформаційно-комунікаційна система, призначена для забезпечення збирання, зберігання, накопичення, актуалізації, обліку, обробки, захисту та гарантування унікальності записів даних про військовослужбовців Збройних сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту.

До Реєстру вносяться, обробляються та зберігаються в базі даних персональна інформація про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Оформлення документів військового обліку громадян України здійснюється з використанням засобів Реєстру

Сьогодні у Міністерстві оборони України зазначили, що цей документ "розблоковує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно та ефективно як на полі бою, так і в тилу".

Передбачається, що реалізація положень цього закону сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

"Законопроект надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО", - зазначили у МОУ.

Завдяки цьому, зокрема буде вивільнено засоби протиповітряної оборони, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів, а також прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників.

"Законопроект передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо. Законопроект запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату)" - зазначили у МОУ.

Також завдяки цьому законопроєкт буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

"Буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі", - наголосили у міністерстві.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, окрім деяких положень, які набирають чинності та вводяться в дію з дня, наступного за днем початку функціонування визначеної урядом інформаційно-комунікаційної системи, власником якої є Міністерство оборони України.

В Україні запрацював єдиний реєстр військовозобов'язаних

У жовтні 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр військовозобов'язаних. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, електронну базу призовників наповнено більш ніж на 90%, а сама система є повністю захищеною.

У початковій редакції проект закону №10062 передбачав збір та автоматичну передачу персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронному вигляді податковою, Центральною виборчою комісією, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ та іншими органами до Єдиного реєстру.

Проектом закону до другого читання передбачалося, що до Реєстру будуть внесені, зокрема прізвище, відомості про його зміну; ім’я та відомості про його зміну; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про батьків, опікунів, та інших представників, а також дітей та членів сім’ї - за згодою.

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