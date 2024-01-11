Підготовлений до другого читання законопроект передбачає удосконалення порядку використання даних в державних реєстрах для військового обліку.

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроект щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни.

У початковій редакції проект закону №10062 передбачав збір та автоматичну передачу персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронному вигляді податковою, ЦВК, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до Єдиного реєстру. В цьому реєстрі мають формувати досьє на особу, пише Судово-юридична газета.

До другого читання у проекті закону вказано, що до реєстру будуть внесені наступні дані, отримані від різних органів: прізвище, відомості про його зміну; ім’я і відомості про його зміну; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про батьків, опікунів, та інших представників, а також дітей та членів сім’ї – за згодою.

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Також в реєстр потраплять такі відомості:

реквізити паспорта та документів, що дають право на виїзд з України (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

про громадянство (зміну громадянства);

щодо обмеження цивільної дієздатності;

про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи);

реквізити документа про освіту;

про досвід роботи за спеціальністю;

про групу інвалідності;

про притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності та наявність судимості;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

про володіння іноземними мовами;

про дозвіл на зберігання та носіння зброї;

реквізити посвідчення водія;

про наявність права на відстрочку від призову під час мобілізації і т. д.

Актуалізація бази даних буде здійснюватись на підставі відомостей, що вносяться органами ведення Реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, держателями яких є державні органи.

Вказаний законопроект ще має пройти друге читання та отримати підпис президента.

Реєстр призовників

У жовтні в Україні запрацював Єдиний реєстр військовозобов'язаних. Про його запуск повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, електронну базу призовників наповнено більш ніж на 90%, а сама система є повністю захищеною.

Єдина система "Оберіг" вже працює, але через відсутність відповідного закону її не можливо синхронізувати з іншими реєстрами. Всі паперові дані, які були в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки цифровізувалися.

Керівник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, коли відповідний законопроект буде прийнято, центри комплектування та соцпідтримки зможуть відслідковувати переміщення осіб.

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