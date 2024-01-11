Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроект щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни.
У початковій редакції проект закону №10062 передбачав збір та автоматичну передачу персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронному вигляді податковою, ЦВК, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до Єдиного реєстру. В цьому реєстрі мають формувати досьє на особу, пише Судово-юридична газета.
До другого читання у проекті закону вказано, що до реєстру будуть внесені наступні дані, отримані від різних органів: прізвище, відомості про його зміну; ім’я і відомості про його зміну; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про батьків, опікунів, та інших представників, а також дітей та членів сім’ї – за згодою.
Також в реєстр потраплять такі відомості:
- реквізити паспорта та документів, що дають право на виїзд з України (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);
- про громадянство (зміну громадянства);
- щодо обмеження цивільної дієздатності;
- про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи);
- реквізити документа про освіту;
- про досвід роботи за спеціальністю;
- про групу інвалідності;
- про притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності та наявність судимості;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- про володіння іноземними мовами;
- про дозвіл на зберігання та носіння зброї;
- реквізити посвідчення водія;
- про наявність права на відстрочку від призову під час мобілізації і т. д.
Актуалізація бази даних буде здійснюватись на підставі відомостей, що вносяться органами ведення Реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, держателями яких є державні органи.
Вказаний законопроект ще має пройти друге читання та отримати підпис президента.
Реєстр призовників
У жовтні в Україні запрацював Єдиний реєстр військовозобов'язаних. Про його запуск повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, електронну базу призовників наповнено більш ніж на 90%, а сама система є повністю захищеною.
Єдина система "Оберіг" вже працює, але через відсутність відповідного закону її не можливо синхронізувати з іншими реєстрами. Всі паперові дані, які були в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки цифровізувалися.
Керівник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, коли відповідний законопроект буде прийнято, центри комплектування та соцпідтримки зможуть відслідковувати переміщення осіб.