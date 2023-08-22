Відповідним рішенням Кабінету міністрів передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь особи у бойових діях.

Кабінет міністрів спростив порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, які потрібно подавати на розгляд відповідної комісії. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України", - зазначив він.

За його словами, рішення уряду спрощує порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, які подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій.

Відео дня

А саме, передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь особи у зазначених заходах, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Підтримка ветеранів війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабмін ухвалив постанову про розширення програми безповоротних грантів "єРобота", яка включатиме окремі напрями саме для ветеранського бізнесу.

За першим напрямком, ветеран може отримати 250 тисяч гривень гранту на власний бізнес за умови створення щонайменше одного робочого місця. Другий напрямок передбачає грант у 500 тисяч гривень для члена родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою буде 70 на 30, тобто, 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця. Третій напрямок - це 1 мільйон гривень гранту для учасника бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП.

Крім того, у квітні уряд дозволив створювати військово-лікарські комісії (ВЛК) при цивільних закладах охорони здоров’я. НСЗУ укладатиме договори з цими закладами та забезпечуватиме оплату наданих послуг.

Вас також можуть зацікавити новини: