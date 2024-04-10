Військовозобов'язаним чоловікам хочуть надати можливість з-за кордону оновити дані у ТЦК, поділився політик.

В Україні триває мобілізація-2024, і у новому проекті закону щодо мобілізаційних заходів передбачено запровадження нововведень для чоловіків які знаходяться поза межею Батьківщини.

Для таких громадян у документі передбачено можливість оновити дистанційно дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, приводить відомості члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського "РБК-Україна". За словами політики, чоловіки зможуть це зробити з-за кордону через телефонний дзвінок, електронний кабінет чи електронну адресу.

"Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно", - підкреслив народний обранець.

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У центрі уваги законопроект про мобілізацію 10449 - що варто знати

На початку лютого Верховна Рада у першому читанні ухвалила урядовий законопроект щодо мобілізаційних заходів. До документа подали більш як 4 тисячі правок.

9 квітня стало відомо, що парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд проекту закону, і вже 10 числа він може опинитися у в залі Ради. Згодом стало відомо, що із документа прибрали положення про демобілізацію.

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