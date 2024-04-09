Це питання є досить дискусійним в Україні.

У Сухопутних військах ЗС України оцінили, чи законно мобілізувати засуджених до війська через амністію - на кшталт того, як зараз вчиняє Росія.

За словами голови Ради резервістів Івана Тимочка, це неможливо зробити через відсутність законів, які б регулювали такі моменти. Водночас, якщо засуджений сам виявляє бажання йти в ЗСУ, то мобілізація цієї категорії українців - цілком нормальна річ, підкреслив він в ефірі Espreso.

"Ми всі громадяни України, і засуджені не виняток. Є також люди, які були увʼязнені, і з них потім зняли судимість", - нагадав він.

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Тимочко підкреслив, що Україна чомусь вирішила перейняти негативний досвід РФ щодо питання мобілізації ув'язнених через "помилування". Однак там є де розгулятися: адже ворожа пенітенціарна служба має понад 600 тисяч людей.

"В нас трішки інша ситуація. Якщо ми говоримо про добровільне бажання, то мобілізація засуджених цілком нормальна річ. Якщо ж говорити конкретно про амністію через мобілізацію, то відповідних законів під це в нас немає", - сказав Тимочко.

Він підкреслив, що зараз щодо питання - мобілізувати таких людей чи ні - все ще триває суспільна дискусія. Втім, навіть якби на це була згода, процедурно здійснити це неможливо, сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Окрім того, що на це немає чітких законів та алгоритмів, є ще одне важливе питання - куди саме таких українців відправляти служити, вважає він.

Комітет Ради схвалив мобілізацію засуджених

Напередодні Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності схвалив законопроект 11079-1 щодо мобілізації засуджених в Україні. Тобто, до ЗСУ зможуть забирати чоловіків, які мають судимість чи перебувають в тюрмі, якщо парламент схвалить далі закон. Водночас в документі прописані виключення щодо злочинів, які вважаються недопустимим для служби в армії. Серед них є зґвалтування, педофілія тощо.

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