ВР цього тижня розгляне кадрові питання, поділився глава фракції "Слуга народу".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що кадрові питання парламент має розглянути в середу, 3 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Говорячи про роботу парламенту поточного тижня, депутат зазначив: "На нас також чекає низка кадрових питань в середу".

Він додав, що кадрових питань є "багато".

"Якщо якісь кадрові питання ми не пройдемо, то просто ми, фактично, завісимо питання призначень в уряд. А наступного разу вже це зможемо зробити через тиждень", – сказав Арахамія.

Читайте такожЗеленський вже визначився з кандидатурою на посаду міністра оборони – АрахаміяСьогодні, 1 листопада, о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де розглядатимуться, зокрема, і кадрові питання.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук говорив, що на поточному тижні парламент розгляне низку кадрових призначень.

Він попросив Апарат ВР зробити все для того, щоб всі необхідні документи з цього питання були підготовлені вчасно.

1 листопада стало відомо, що віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав у відставку.

Автор: Таня Поляковська