Відповідна заява зареєстрована в Апараті ВРУ.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення.

Як повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук.

"...Резников подав заяву про звільнення за власним бажанням, в якій також подякував за довіру", - написав він.

За словами Мельничука, відповідна заява зареєстрована в Апараті Верховної Ради України.

Читайте такожНа довиборах до Ради лідирують кандидати від "Слуги народу" - перші результатиЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, на засіданні фракції "Слуга народу" обговорять кадрові питання.

28 жовтня в коментарі УНІАН заступниця голови фракції "СН" Галина Янченко зазначила: "Мінстратегпром вже оголошений. Далі - Міністерство окупованих територій, Міністерство оборони, Міністерство екології і Міністерство економіки".

На уточнення щодо кандидатів на заміну, вона розповіла: "По Міністерству окупованих територій і Міністерству оборони - там буде легка, скажімо так, зміна: Резніков йде на Міністерство оборони, а на Міністерство окупованих територій зараз розглядається Верещук (народний депутат від "СН" - УНІАН). І на Міністерство економіки розглядається Юлія Свириденко (заступниця керівника Офісу президента України - УНІАН)".

Крім того, на посаду міністра екології, додала вона, розглядається нинішній заступник міністра Руслан Стрілець.

Янченко зауважила, що це дані саме станом на зараз (28 жовтня).

Як відомо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості наразі очолює Олег Уруський, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України - Олексій Резніков, Міністерство оборони - Андрій Таран, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів - Роман Абрамовський, а Міністерство економіки України - Олексій Любченко.

Автор: Антоніна Доломанжи