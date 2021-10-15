Таран був у складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським, яка відвідувала Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров заявив, що наразі ніщо не вказує на можливу заміну міністра оборони Андрія Тарана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Никифоров повідомив журналістам на початку брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Никифоров нагадав, що Таран був у складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським, яка відвідувала Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

"Ніщо не вказує на те, що можлива заміна міністра оборони", - зазначив він.

Можлива відставка Тарана

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли про можливі кадрові зміни в уряді, зокрема звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони.

10 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що повної зміни складу уряду не буде, а йдеться про заміну 3-4 міністрів. При цьому відмовився називати, про які міністерства йде мова.

29 вересня депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко повідомив, що на засіданні фракції 1-2 жовтня у Трускавці розглядатимуться кадрові питання. На запитання, про заміну скількох міністрів може йти мова, він зауважив, що "є питання" щодо міністрів оборони, екології, соціальної політики.

29 вересня президент Зеленський заявив, що ймовірна відставка кількох міністрів розглядається не через їхні особистості, а з огляду на результати їхньої роботи.

13 жовтня міністр оборони України Андрій Таран прокоментував повідомлення про імовірність його відставки з посади очільника оборонного відомства. Міністр наголосив, що готовий говорити про майбутнє Збройних сил, а не майбутнє "конкретної людини".

Автор: Антоніна Доломанжи