Став відомий порядок денний Верховної Ради на 15 грудня.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне у другому читанні проект закону «Про державний бюджет України на 2021 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент розгляне проект постанови «Про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік».

Крім того, ВР планує продовжити ще на рік дію закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Читайте такожГолова "Слуги народу" розповів, чи є у Раді голоси за проект держбюджету-2021

Парламент також планує внести зміни до закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі. В порядку денному на сьогодні передбачається розгляд законопроектів щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж.

Також передбачається розглянути проект постанови «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу».

Раніше, 14 грудня, Комітет Верховної Ради з питань бюджету після двогодинних дискусій затвердив бюджет на 2021 рік, а також зміни до Бюджетного кодексу.

Держбюджет-2021

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

9 грудня 2020 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що парламент розглядатиме проект закону Про державний бюджет України на 2021 рік 15 грудня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк