За словами прем'єра, проект держбюджету-2021 передбачає доходи в розмірі 1 трильйона 92 мільярдів гривень і витрати в розмірі 1 трильйона 328 мільярдів гривень.

Проект Державного бюджету на 2021 рік, який буде винесено до Верховної Ради на затвердження у другому читанні, передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту.

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Про це під час сьогоднішнього засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Знайдена можливість зменшити дефіцит бюджету до ВВП з 6%, Як було запропоновано при першому читанні, до 5,5%", - сказав він.

За словами прем'єра, проект держбюджету-2021 передбачає доходи в розмірі 1 трильйона 92 мільярдів гривень і витрати в розмірі 1 трильйона 328 мільярдів гривень.

"Ми багато спільної роботи та консультацій провели з народними депутатами, експертами, врахували більшість наданих пропозицій, виходячи з пріоритетності видатків, чинних можливостей ресурсної частини бюджету та стану національної економіки. Ключовий аспект - те, що бюджет залишається збалансованим і реалістичним до виконання", - сказав він.

Як додав міністр фінансів Сергій Марченко, при підготовці документа від народних депутатів надійшла 2451 пропозиція, більшість з яких врахували, виходячи з пріоритетності витрат.

"У процесі доопрацювання ми проводили консультації з місією Міжнародного валютного фонду для формування спільного бачення основних бюджетних показників в рамках програми партнерства України та МВФ, рамки доходів, витрат і дефіциту. В цілому, параметри бюджету 2021 року збігаються з оцінками фахівців фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці України та МВФ", - сказав він.

За словами Марченка, була знайдена можливість зменшити дефіцит держбюджету з 6 до 5,47% ВВП.

"Бюджетні доходи показують те, які надходження реально може забезпечити наступного року економіка без підвищення податків. Доходи державного бюджету збільшилися на 21 мільярд гривень, видатки передбачені в сумі 1 трильйона 328 мільярдів гривень. Скорочення по загальному фонду витрат становить 12,8 мільярда гривень. Це дозволило зменшити дефіцит бюджету на 24 мільярди гривень", - сказав він.

Що цьому передувало

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету - 2021 передбачаються в розмірі 1 трильйона 71,1 мільярда гривень, а витрати-1 трильйона 350 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.

Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомог, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати становитимуть 323 мільярди гривень.

Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до проекту закону Про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тисячі поправок.

5 листопада парламент затвердив проект у першому читанні. При поданні документа в залі Верховної Ради міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Мінфін при підготовці проекту до розгляду в першому читанні передбачив збільшення витрат більш ніж на 20 мільярдів гривень.

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Автор: Дмитро Шварц