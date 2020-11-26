Проект Державного бюджету на 2021 рік, який буде винесено до Верховної Ради на затвердження у другому читанні, передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту.
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Про це під час сьогоднішнього засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Знайдена можливість зменшити дефіцит бюджету до ВВП з 6%, Як було запропоновано при першому читанні, до 5,5%", - сказав він.
За словами прем'єра, проект держбюджету-2021 передбачає доходи в розмірі 1 трильйона 92 мільярдів гривень і витрати в розмірі 1 трильйона 328 мільярдів гривень.
"Ми багато спільної роботи та консультацій провели з народними депутатами, експертами, врахували більшість наданих пропозицій, виходячи з пріоритетності видатків, чинних можливостей ресурсної частини бюджету та стану національної економіки. Ключовий аспект - те, що бюджет залишається збалансованим і реалістичним до виконання", - сказав він.
Як додав міністр фінансів Сергій Марченко, при підготовці документа від народних депутатів надійшла 2451 пропозиція, більшість з яких врахували, виходячи з пріоритетності витрат.
"У процесі доопрацювання ми проводили консультації з місією Міжнародного валютного фонду для формування спільного бачення основних бюджетних показників в рамках програми партнерства України та МВФ, рамки доходів, витрат і дефіциту. В цілому, параметри бюджету 2021 року збігаються з оцінками фахівців фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці України та МВФ", - сказав він.
За словами Марченка, була знайдена можливість зменшити дефіцит держбюджету з 6 до 5,47% ВВП.
"Бюджетні доходи показують те, які надходження реально може забезпечити наступного року економіка без підвищення податків. Доходи державного бюджету збільшилися на 21 мільярд гривень, видатки передбачені в сумі 1 трильйона 328 мільярдів гривень. Скорочення по загальному фонду витрат становить 12,8 мільярда гривень. Це дозволило зменшити дефіцит бюджету на 24 мільярди гривень", - сказав він.
Що цьому передувало
- 14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету - 2021 передбачаються в розмірі 1 трильйона 71,1 мільярда гривень, а витрати-1 трильйона 350 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.
- Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомог, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати становитимуть 323 мільярди гривень.
- Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до проекту закону Про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тисячі поправок.
- 5 листопада парламент затвердив проект у першому читанні. При поданні документа в залі Верховної Ради міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Мінфін при підготовці проекту до розгляду в першому читанні передбачив збільшення витрат більш ніж на 20 мільярдів гривень.
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