Дискусії у профільному комітеті тривали близько двох годин.

Комітет Верховної ради з питань бюджету після двогодинних дискусій затвердив Бюджет на 2021 рік, а також зміни до Бюджетного кодексу.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Синхронно голосували "Слуги народу", "Довіра", "За майбутнє", "Батьківщина". І один депутат від "ЄС". Ось вам і голоси на бюджет завтра", - додав нардеп.

Також цю інформацію підтвердив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Нардеп повідомив, що він проголосував проти, а Володимир Цабаль з "Голосу" - утримався.

Бюджет-2021: коли відбудеться голосування у Раді

14 грудня під час Погоджувальної Ради голова ВР Дмитро Разумков висловив сподівання, що завтра парламент зможе ухвалити закон про Державний бюджет України на 2021 рік.

"Завтра ми з вами розглядаємо 3 ключових законопроекти - це № 4100, № 4000 і кошторис Верховної Ради України. Це бюджет", - зауважив спікер.

За його словами, сьогодні під час спілкування з представниками всіх фракцій та груп він побачив "абсолютний конструктив у підходах".

"Сподіваюся, що до завтра він не зміниться, і всі будуть готові плідно попрацювати над цим документом. І все ж таки, щоб ми не перетворювали роботу парламенту в ту не зовсім приємну, і навіть не для народних депутатів, а для людей практику, коли знову з'являються так звані бюджетні новорічні ночі. Я хотів би вірити в те, що ми завтра зможемо з вами розглянути всі необхідні законопроекти і їх прийняти", - сказав Разумков.

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Автор: Олег Давигора