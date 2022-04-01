У разі заборони судом політичної партії, яка сформувала у ВР депутатську фракцію, вона оголошується головою Ради розпущеною.

Парламент України визначає порядок заборони проросійських партій.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій" (реєстраційний номер 7172-1) проголосувало 302 народних депутатів.

Даним законопроектом передбачена заборона політичних партій, які виправдовують чи заперечують збройну агресію Росії проти України.

Як повідомила у Facebook один з авторів законопроекту, народний депутат України Ольга Совгиря, у разі заборони судом політичної партії, яка сформувала у Верховній Раді депутатську фракцію, така депутатська фракція після набрання судовим рішенням про заборону політичної партії законної сили оголошується головою Верховної Ради України розпущеною.

Вона зазначає, що законопроектом передбачені нові норми до Регламенту Верховної Ради: народний депутат, який не увійшов до складу депутатської фракції (у тому числі після оголошення депутатської фракції розпущеною), якого виключено чи який вийшов зі складу депутатської фракції, є позафракційним.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня РНБО зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. Мін'юсту доручили вжити заходів, щоб невідкладно зупинити діяльність зазначених політсил.

28 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону проросійських партій в Україні.

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