Політик заявляє, що "партія миру" не може продовжувати існування під час війни.

Співголова партії"Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович заявив про зупинення існування політсили.

Заява опублікована на сайті партії.

"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз миру немає! Дію партії призупинено!", - заявив Рабинович.

Далі Рабінович у своїй заяві закликав до припинення суперечок між політиками і сприяння припиненню війни і встановленню миру. Росія, її політичне керівництво, а також факт повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в заяві не згадуються.

Також Рабінович повідомив ,що "після хвороби і операції, яка пройшла, не повністю працездатний", і нагадав, що з початку лютого знаходиться в Ізраїлі.

"Не маючи можливості перебувати сьогодні в Україні, я намагаюся бути корисним там, де зараз перебуваю!",- запевняє він.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Рада нацбезпеки та оборони зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.

"РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну та зв'язки деяких політичних структур з цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Мін'юсту було доручено вжити заходів, аби невідкладно зупинити діяльність зазначених політсил.

Також раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat розповів, що Росія з 2014 року витратила мільярди доларів на мережу проросійських політиків і лідерів думок в Україні, але, зрештою, ті їх кинули на гроші.

Нагадаємо також, що станом на 16 березня 26 нардепів перебували за кордоном. Переважно - представники "ОПЗЖ".

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ з'явилася інформація про таємний виїзд дружини глави політради партії, кума Путіна Віктора Медведчука - Оксани Марченко - в Білорусь.

Незабаром виїхав з країни і сам звинувачений у державній зраді і поміщений під домашній арешт політик.

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