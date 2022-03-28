У документі йдеться про нові підстави для обмеження щодо створення та діяльності політичних партій.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про заборону проросійських партій в Україні.

Йдеться про проект закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій (№7172-1), текст якого розміщений на сайті парламенту.

Як зазначила у своєму Telegram-каналі народний депутат від "СН" Олена Шуляк, сьогодні ВР отримала відповідний законопроект, який був розроблений спільно депутатами та Міністерством юстиції.

"Він про процедуру і наслідки заборони проросійських партій", - пояснила вона.

Так, в законопроекті, зокрема, йдеться про те, що утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, в тому числі шляхом подання збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України.

Також в перелік таких обмежень входить виправдання дій та бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань Росії, інших незаконних збройних формувань, банд і груп найманців, створених та/або підлеглих, та/або керованих і/або фінансуються Росією, а також представників окупаційної адміністрації, яку складають державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, і представників підконтрольних Росії самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".

Крім того, законопроектом встановлюється, що в умовах воєнного стану адміністративні справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, який включає місто Львів.

Судом апеляційної інстанції у справі про заборону партії є Верховний суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду, що складається не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.

Також визначено максимальний термін розгляду адміністративної справи про заборону партії в суді першої інстанції після відкриття провадження у справі в один місяць.

Суд апеляційної інстанції повинен розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.

У разі заборони судом партії, майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.

Також раніше у ВР був зареєстрований проект закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони (розпуску, примусової ліквідації) політичних партій (№7172).

Як повідомляв УНІАН, 20 березня РНБО зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. Мін'юсту доручили вжити заходів, щоб невідкладно зупинити діяльність зазначених політсил.

Співголова партії "опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович заявив про призупинення існування політсили. Пізніше заява з сайту зникло - замість нього показує 404-ю сторінку.

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