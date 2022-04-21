У Дніпрі почали перейменовувати вулиці / фото REUTERS

У Дніпрі змінили назви більше ніж трьох десятків вулиць та провулків, які були пов’язані з Росією.

Про це повідомляють у міській раді Дніпра

Рішення про перейменування ухвалили під час 20-ї позачергової сесії міськради.

"Уже найближчим часом на вуличних вказівниках з’являться назви на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації рф, а також тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі", - йдеться у повідомленні.

  • Вул. 30-ї Іркутської дивізії - Українських воїнів.
  • Вул. Абхазька - Ірпінська.
  • Пров. Абхазький - Ірпінський.
  • Вул. Алтайська - Чечелівська.
  • Вул. Білгородська - Наукових працівників.
  • Вул. Біломорська - Чорнобаївська.
  • Пров. Біломорський - Чорнобаївський.
  • Пров. Бурятський - Бучанський.
  • Пров. Воркутинський - Вольовий.
  • Вул. Домодєдовська - Ворзельська.
  • Вул. Кабардинська - Гостомельська.
  • Вул. Кронштадтська - Бородянська.
  • Вул. Магаданська - Волонтерська.
  • Вул. Митищинська - Польська.
  • Пров. Московський - Азовсталі.
  • Вул. Орська - Краматорська.
  • Вул. Псковська - Авдіївська.
  • Вул. Пулковська - Дебальцівська. 
  • Вул. Ростовська - Конотопська. 
  • Пров. Ростовський - Конотопський.
  • Туп. Ростовський - Конотопський.
  • Вул. Саратовська - Новокаховська.
  • Вул. Сахалінська - Бахмутська.
  • Вул. Тагільська - Новоазовська.
  • Пров. Тагільський - Новоазовський.
  • Вул. Уфімська - Деснянська.
  • Вул. Хабарівська - Салтівська.
  • Вул. Шереметьєвська - Бориспільська.
  • Вул. Шушинська - Молочанська.
  • Вул. Якутська - Високопільська.
  • Вул. Ярославська - Вишгородська.

У міськраді відзначили, що продовжать працювати в цьому напрямі, оскільки у Дніпрі ще дуже багато назв, пов’язаних з країною-агресором.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині у рамках дерусифікації почали позбавлятися радянських меморіалів