Нові назви пов'язані з війною в Україні.

У Дніпрі змінили назви більше ніж трьох десятків вулиць та провулків, які були пов’язані з Росією.

Про це повідомляють у міській раді Дніпра.

Рішення про перейменування ухвалили під час 20-ї позачергової сесії міськради.

"Уже найближчим часом на вуличних вказівниках з’являться назви на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації рф, а також тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі", - йдеться у повідомленні.

Вул. 30-ї Іркутської дивізії - Українських воїнів.

Вул. Абхазька - Ірпінська.

Пров. Абхазький - Ірпінський.

Вул. Алтайська - Чечелівська.

Вул. Білгородська - Наукових працівників.

Вул. Біломорська - Чорнобаївська.

Пров. Біломорський - Чорнобаївський.

Пров. Бурятський - Бучанський.

Пров. Воркутинський - Вольовий.

Вул. Домодєдовська - Ворзельська.

Вул. Кабардинська - Гостомельська.

Вул. Кронштадтська - Бородянська.

Вул. Магаданська - Волонтерська.

Вул. Митищинська - Польська.

Пров. Московський - Азовсталі.

Вул. Орська - Краматорська.

Вул. Псковська - Авдіївська.

Вул. Пулковська - Дебальцівська.

Вул. Ростовська - Конотопська.

Пров. Ростовський - Конотопський.

Туп. Ростовський - Конотопський.

Вул. Саратовська - Новокаховська.

Вул. Сахалінська - Бахмутська.

Вул. Тагільська - Новоазовська.

Пров. Тагільський - Новоазовський.

Вул. Уфімська - Деснянська.

Вул. Хабарівська - Салтівська.

Вул. Шереметьєвська - Бориспільська.

Вул. Шушинська - Молочанська.

Вул. Якутська - Високопільська.

Вул. Ярославська - Вишгородська.

У міськраді відзначили, що продовжать працювати в цьому напрямі, оскільки у Дніпрі ще дуже багато назв, пов’язаних з країною-агресором.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині у рамках дерусифікації почали позбавлятися радянських меморіалів.