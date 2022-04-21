У Дніпрі змінили назви більше ніж трьох десятків вулиць та провулків, які були пов’язані з Росією.
Про це повідомляють у міській раді Дніпра.
Рішення про перейменування ухвалили під час 20-ї позачергової сесії міськради.
"Уже найближчим часом на вуличних вказівниках з’являться назви на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації рф, а також тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі", - йдеться у повідомленні.
- Вул. 30-ї Іркутської дивізії - Українських воїнів.
- Вул. Абхазька - Ірпінська.
- Пров. Абхазький - Ірпінський.
- Вул. Алтайська - Чечелівська.
- Вул. Білгородська - Наукових працівників.
- Вул. Біломорська - Чорнобаївська.
- Пров. Біломорський - Чорнобаївський.
- Пров. Бурятський - Бучанський.
- Пров. Воркутинський - Вольовий.
- Вул. Домодєдовська - Ворзельська.
- Вул. Кабардинська - Гостомельська.
- Вул. Кронштадтська - Бородянська.
- Вул. Магаданська - Волонтерська.
- Вул. Митищинська - Польська.
- Пров. Московський - Азовсталі.
- Вул. Орська - Краматорська.
- Вул. Псковська - Авдіївська.
- Вул. Пулковська - Дебальцівська.
- Вул. Ростовська - Конотопська.
- Пров. Ростовський - Конотопський.
- Туп. Ростовський - Конотопський.
- Вул. Саратовська - Новокаховська.
- Вул. Сахалінська - Бахмутська.
- Вул. Тагільська - Новоазовська.
- Пров. Тагільський - Новоазовський.
- Вул. Уфімська - Деснянська.
- Вул. Хабарівська - Салтівська.
- Вул. Шереметьєвська - Бориспільська.
- Вул. Шушинська - Молочанська.
- Вул. Якутська - Високопільська.
- Вул. Ярославська - Вишгородська.
У міськраді відзначили, що продовжать працювати в цьому напрямі, оскільки у Дніпрі ще дуже багато назв, пов’язаних з країною-агресором.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині у рамках дерусифікації почали позбавлятися радянських меморіалів.