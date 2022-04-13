Дерусифікація торкнулася вулиць, площ, театрів і навіть шкіл.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, у багатьох містах вирішили відмовитися від топонімів, пов'язаних з російськими діячами. У трьох містах України вже знесли пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну. Крім того, історики, активісти та представники місцевої влади в різних регіонах масово подають пропозиції про перейменування вулиць і площ, пов'язаних з діячами з РФ. УНІАН зібрав найгучніші перейменування.

Знесення пам'ятника Пушкіну в Мукачеві

В Мукачеві з метою дерусифікації провели демонтаж погруддя Пушкіну та меморіальної дошки із ЗОШ №1. Крім того, в міськраді повідомили, що від присвоєного імені О.С. Пушкіна відмовилася одна з міських шкіл.

Знесення пам'ятника Пушкіну в Тернополі

В Тернополі пам'ятник російському поетові знесли 8 квітня.

"Злочини росіян проти українського народу: вбивства, тортури людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати", - висловився мер Тернополя Сергій Надал.

Знесення пам'ятника Пушкіну в Ужгороді

В кінці березня жителі Ужгорода звернулися до місцевої влади з вимогою дерусифікувати назви площ і вулиць. Мотивували це тим, що в місті занадто багато об'єктів названі на честь російських діячів різних сфер, які не мають нічого спільного з Ужгородом і Закарпаттям.

"А значить є атавізмом попередньої політики побудови загальноросійського і загальнорадянського культурного простору", - уточнили у зверненні громадяни. Однією з вимог було і знесення пам'ятників російським діячам.

Відповідь не змусила довго чекати - 9 квітня за рішенням міськради Ужгорода було демонтовано пам'ятник Пушкіну.

Перейменування вулиць в Івано-Франківську

25 вулиць Івано-Франківська, названих на честь російських діячів, перейменували. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Згідно з рішенням перейменовано наступні вулиці:

вул. Гаркуші - на вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства воїнів Української дивізії УНА "Галичина", Герой України, Почесний громадянин Івано-Франківська);

вул. Добролюбова - на вул. Героїв Волновахи;

вул. Достоєвського - на вул. Героїв Чернігова;

вул. Лермонтова - на вул. Героїв Маріуполя;

вул. Менделєєва - на вул. Героїв Попасної;

вул. Некрасова - на вул. Героїв Охтирки;

вул. Сеченова - на вул. Героїв Миколаєва;

вул. Ушинського - на вул. Героїв Херсона;

вул. Чехова - на вул. Героїв Харкова;

вул. Герцена - на вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", воїн УПА, громадський діяч, політв'язень);

вул. Чайковського - на вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької Національної опери, волонтер, учасник Революції Гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної Сотні);

вул. Докучаєва - на вул. Євстахія Джанджаласа (Керівник Станіславського рай Проводу ОУН);

вул. Короленка - на вул. віри Левицької (видатна українська театральна актриса);

вул. Макаренка - на вул. Івана Федика (Стрілець боївки Станіславського рай Проводу ОУН);

вул. Огарьова - на вул. Мирослава Лущака (Станіславівський семінарист);

вул. Руднєва - на вул. Святослава Пахолківа (український військовий, сотенний сотні УПА "швидкі", лицар Бронзового Хреста Бойової заслуги УПА);

вул. Пржевальського - по вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА "Лісники")

вул. Ціолковського - на вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України);

вул. Академіка Сахарова - на вул. української Перемоги;

вул. Данилевського - на вул. вул. Степана Бурдіна (лицар Бронзового Хреста Бойової заслуги УПА);

вул. Ковалевської - на вул. Пластова;

вул. Толстого - на вул. Героїв Києва;

вул. Глінки - на вул. Олександра Тисовського (український Галицький педагог, співзасновник Пласту);

вул. Рєпіна - на вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН-СБ ОУН, один з дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України в ХХ столітті, лицар Золотого Хреста Заслуги (1946);

провулок Червоний - на вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч).

Перейменування вулиць у Львові

Місцева група істориків, політологів, літературознавців та філологів ініціювала зміну назви більш ніж 30 вулиць Львова у зв'язку з дерусифікацією. Зокрема, позбутися хочуть таких вулиць:

Абхазька;

Боткіна;

Брюллова;

Венеціанова;

Врубеля;

Герцена;

Глинка;

Дагестанська;

Жуковського;

Ковалевської;

Козланюка;

Комарова;

Короленка;

Коряцька;

Курильська;

Мельничука;

Менделєєва;

Некрасова;

Орільська;

Павлова;

Перова;

Рилєєва;

Россі;

Самарська;

Сеченова;

Таманська.

Ініціатива поки що в процесі розробки, тому як в майбутньому можуть називатися вулиці - поки невідомо. Історики готують офіційне звернення до Львівської міськради.

Перейменування вулиць у Харкові

Глава Харківської ВЦА Олег Синьогубов заявив, що у харків'ян немає нічого спільного з тими, хто знищує їх "Градами", тому в місті і області хочуть відмовитися від географічних назв, пов'язаних з діячами РФ.

"Вилучити з назви слово "російський" вимагає колектив Харківського академічного драматичного театру імені Пушкіна. Відповідний лист-звернення на моє ім'я направив колектив театру", - розповів раніше Синьогубов.

Процес перейменування вулиць ще не розпочатий.

Перейменування вулиці Московської та Миколаєві

На тлі агресії РФ відносно України і повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого цього року, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив - називати вулицю Московською - рівноцінно тому, що називати її вулицею Вбивць. Тому запропонував перейменувати її на Маріупольську.

Перейменування вулиць і демонтаж пам'ятника в Дніпрі

Однак відмовлятися від згадки російських діячів поспішають не скрізь. Наприклад, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що пам'ятник у місті демонтувати поки не планують.

"Ми поки не збираємося демонтувати пам'ятник Пушкіну. Тим більше, що Пушкін жив у свій час в Катеринославі, коли його відправили на заслання. Тому для нас він не просто поет, А історичний персонаж. Дуже б хотілося, щоб патріотично налаштовані громадяни йшли воювати з окупантами, а не з пам'ятниками", - сказав мер Дніпра.

З такою позицією згодні не всі, тому 10 квітня пам'ятник Пушкіну в Дніпрі розмалювали фарбою - написали там букву "z". Порушників спіймали і провели з ними бесіду.

Проте вулиці в місті все ж перейменують. Таке рішення розглянуть на найближчій сесії міськради.

"Новосибірська, Барнаульська будуть перейменовані в Тростянецьку, Чорнобаївську і так далі", - повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, Лондонська Національна галерея "дерусифікувала" відому картину Дега.

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