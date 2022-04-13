У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, у багатьох містах вирішили відмовитися від топонімів, пов'язаних з російськими діячами. У трьох містах України вже знесли пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну. Крім того, історики, активісти та представники місцевої влади в різних регіонах масово подають пропозиції про перейменування вулиць і площ, пов'язаних з діячами з РФ. УНІАН зібрав найгучніші перейменування.
- Знесення пам'ятника Пушкіну в Мукачеві
- Знесення пам'ятника Пушкіну в Тернополі
- Знесення пам'ятника Пушкіну в Ужгороді
- Перейменування вулиць в Івано-Франківську
- Перейменування вулиць у Львові
- Перейменування вулиць у Харкові
- Перейменування вулиці Московської та Миколаєві
- Перейменування вулиць і демонтаж пам'ятника в Дніпрі
Знесення пам'ятника Пушкіну в Мукачеві
В Мукачеві з метою дерусифікації провели демонтаж погруддя Пушкіну та меморіальної дошки із ЗОШ №1. Крім того, в міськраді повідомили, що від присвоєного імені О.С. Пушкіна відмовилася одна з міських шкіл.
Знесення пам'ятника Пушкіну в Тернополі
В Тернополі пам'ятник російському поетові знесли 8 квітня.
"Злочини росіян проти українського народу: вбивства, тортури людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати", - висловився мер Тернополя Сергій Надал.
Знесення пам'ятника Пушкіну в Ужгороді
В кінці березня жителі Ужгорода звернулися до місцевої влади з вимогою дерусифікувати назви площ і вулиць. Мотивували це тим, що в місті занадто багато об'єктів названі на честь російських діячів різних сфер, які не мають нічого спільного з Ужгородом і Закарпаттям.
"А значить є атавізмом попередньої політики побудови загальноросійського і загальнорадянського культурного простору", - уточнили у зверненні громадяни. Однією з вимог було і знесення пам'ятників російським діячам.
Відповідь не змусила довго чекати - 9 квітня за рішенням міськради Ужгорода було демонтовано пам'ятник Пушкіну.
Перейменування вулиць в Івано-Франківську
25 вулиць Івано-Франківська, названих на честь російських діячів, перейменували. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
Згідно з рішенням перейменовано наступні вулиці:
- вул. Гаркуші - на вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства воїнів Української дивізії УНА "Галичина", Герой України, Почесний громадянин Івано-Франківська);
- вул. Добролюбова - на вул. Героїв Волновахи;
- вул. Достоєвського - на вул. Героїв Чернігова;
- вул. Лермонтова - на вул. Героїв Маріуполя;
- вул. Менделєєва - на вул. Героїв Попасної;
- вул. Некрасова - на вул. Героїв Охтирки;
- вул. Сеченова - на вул. Героїв Миколаєва;
- вул. Ушинського - на вул. Героїв Херсона;
- вул. Чехова - на вул. Героїв Харкова;
- вул. Герцена - на вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", воїн УПА, громадський діяч, політв'язень);
- вул. Чайковського - на вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької Національної опери, волонтер, учасник Революції Гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної Сотні);
- вул. Докучаєва - на вул. Євстахія Джанджаласа (Керівник Станіславського рай Проводу ОУН);
- вул. Короленка - на вул. віри Левицької (видатна українська театральна актриса);
- вул. Макаренка - на вул. Івана Федика (Стрілець боївки Станіславського рай Проводу ОУН);
- вул. Огарьова - на вул. Мирослава Лущака (Станіславівський семінарист);
- вул. Руднєва - на вул. Святослава Пахолківа (український військовий, сотенний сотні УПА "швидкі", лицар Бронзового Хреста Бойової заслуги УПА);
- вул. Пржевальського - по вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА "Лісники")
- вул. Ціолковського - на вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України);
- вул. Академіка Сахарова - на вул. української Перемоги;
- вул. Данилевського - на вул. вул. Степана Бурдіна (лицар Бронзового Хреста Бойової заслуги УПА);
- вул. Ковалевської - на вул. Пластова;
- вул. Толстого - на вул. Героїв Києва;
- вул. Глінки - на вул. Олександра Тисовського (український Галицький педагог, співзасновник Пласту);
- вул. Рєпіна - на вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН-СБ ОУН, один з дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України в ХХ столітті, лицар Золотого Хреста Заслуги (1946);
- провулок Червоний - на вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч).
Перейменування вулиць у Львові
Місцева група істориків, політологів, літературознавців та філологів ініціювала зміну назви більш ніж 30 вулиць Львова у зв'язку з дерусифікацією. Зокрема, позбутися хочуть таких вулиць:
- Абхазька;
- Боткіна;
- Брюллова;
- Венеціанова;
- Врубеля;
- Герцена;
- Глинка;
- Дагестанська;
- Жуковського;
- Ковалевської;
- Козланюка;
- Комарова;
- Короленка;
- Коряцька;
- Курильська;
- Мельничука;
- Менделєєва;
- Некрасова;
- Орільська;
- Павлова;
- Перова;
- Рилєєва;
- Россі;
- Самарська;
- Сеченова;
- Таманська.
Ініціатива поки що в процесі розробки, тому як в майбутньому можуть називатися вулиці - поки невідомо. Історики готують офіційне звернення до Львівської міськради.
Перейменування вулиць у Харкові
Глава Харківської ВЦА Олег Синьогубов заявив, що у харків'ян немає нічого спільного з тими, хто знищує їх "Градами", тому в місті і області хочуть відмовитися від географічних назв, пов'язаних з діячами РФ.
"Вилучити з назви слово "російський" вимагає колектив Харківського академічного драматичного театру імені Пушкіна. Відповідний лист-звернення на моє ім'я направив колектив театру", - розповів раніше Синьогубов.
Процес перейменування вулиць ще не розпочатий.
Перейменування вулиці Московської та Миколаєві
На тлі агресії РФ відносно України і повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого цього року, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив - називати вулицю Московською - рівноцінно тому, що називати її вулицею Вбивць. Тому запропонував перейменувати її на Маріупольську.
Перейменування вулиць і демонтаж пам'ятника в Дніпрі
Однак відмовлятися від згадки російських діячів поспішають не скрізь. Наприклад, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що пам'ятник у місті демонтувати поки не планують.
"Ми поки не збираємося демонтувати пам'ятник Пушкіну. Тим більше, що Пушкін жив у свій час в Катеринославі, коли його відправили на заслання. Тому для нас він не просто поет, А історичний персонаж. Дуже б хотілося, щоб патріотично налаштовані громадяни йшли воювати з окупантами, а не з пам'ятниками", - сказав мер Дніпра.
З такою позицією згодні не всі, тому 10 квітня пам'ятник Пушкіну в Дніпрі розмалювали фарбою - написали там букву "z". Порушників спіймали і провели з ними бесіду.
Проте вулиці в місті все ж перейменують. Таке рішення розглянуть на найближчій сесії міськради.
"Новосибірська, Барнаульська будуть перейменовані в Тростянецьку, Чорнобаївську і так далі", - повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Нагадаємо, Лондонська Національна галерея "дерусифікувала" відому картину Дега.