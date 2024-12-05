Нардеп Железняк пояснив, що раніше відповідну норму було випадково вилучено із законодавства.

Верховна Рада України виправила власну помилку, ухваливши закон про повернення норми щодо конфіскації майна корупціонерів навіть, якщо ті ідуть на угоду зі слідством. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Рада виправила свою ж помилку і проголосувала №12243-1 щодо повернення норми щодо конфіскації майна корупціонерів при угоді зі слідством. "За" одразу в цілому - 276 (голосів народних депутатів - УНІАН)", - написав він.

Железняк нагадав, що "прийняли угоди зі слідством через скандал і в останній день". "Отримали гроші від ЄС. Потім випадково вилучили норму через закон про нагороди зрадникам. Далі хотіли повернути норму, прийнявши зашкварний закон проти журналістів. І ось в останній день виправили помилку окремим законом", - зазначив парламентар.

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Законопроектом №12243-1 пропонується встановити, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо корупційного кримінального правопорушення, кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, може бути також призначене додаткове покарання у виді конфіскації майна за умови його узгодження сторонами угоди.

Скандальний закон про корупціонерів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня ВР ухвалила закон про пом’якшення покарання для корупціонерів. Відповідним законопроектом №12039 передбачалося, що у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди суд зможе призначати менший строк ув’язнення корупціонерам, ніж вимагає законодавство. Водночас суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф.

Железняк тоді повідомив, що відповідний закон потрібно підписати до 31 жовтня, щоб отримати гроші по Ukraine Facility Plan - 4 млрд євро.

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