Згідно із законопроектом, комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) буде ліквідовано.

Верховна Рада підтримала посилення контролю за гральним бізнесом, що передбачає, зокрема, заборону реклами азартних ігор. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"‎Проголосовано в цілому законопроект #9256д про посилення контролю на гральному ринку"‎, – повідомив він у своєму Телеграм-каналі. За словами Железняка, ініціативу підтримали 239 депутатів.

Згідно із законопроектом:

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• Буде ліквідовано КРАІЛ і створено замість нього (до 1 квітня 2025 року) новий уповноважений орган;

• Впроваджується механізм, який обмежить доступу до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних додатків;

• Забороняється реклама азартних ігор (окрім декількох винятків);

• Забороняються спекуляції на тему війни та волонтерства у рекламних цілях;

• Забороняється отримання ліцензії для осіб, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій;

• Розрахунки при проведенні азартних ігор можна буде здійснювати лише у грошовій формі, за допомогою поточних рахунків в банках;

• Вводиться заборона на спонсорство (окрім спонсорства в спорті);

• Під більшість обмежень грального бізнесу тепер підпадають і лотереї;

• Іноземні суб’єкти із відповідним досвідом зможуть отримувати ліцензії на проведення державних лотерей;

• Уточнюються норми щодо обов’язкового використання гральним бізнесом реєстратора розрахункових операцій (РРО) ;

• Уточнюються норми щодо неможливості отримати ліцензію для осіб, які пов’язані із країною-агресором;

• Вводяться ліміти щодо витрат та часу гри, а також обов’язкові перерви;

• Впроваджуються "контрольні закупки" під час перевірок із відеофіксацією;

• Забороняється приймати ставки у кредит або з наступною оплатою.

Окрім цього, ініціатива забороняє пропонувати відшкодування витрат для участі в азартних іграх, а також пропонувати безоплатні бонуси замість внесення ставки.

Гральний бізнес в Україні– головне

Раніше УНІАН писав, що у серпні голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що за 7 місяців цього року гральний бізнес заплатив більше 9,5 млрд гривень податків. Це майже втричі більше минулорічних показників.

Гетманцев додав, що гральний бізнес виступає одним із найбільших платників податків у Україні.

Також влітку повідомлялось, що з початку цього року кількість українців, які страждають на гральну залежність, збільшилась вдвічі.

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