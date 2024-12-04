Верховна Рада підтримала посилення контролю за гральним бізнесом, що передбачає, зокрема, заборону реклами азартних ігор. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
"Проголосовано в цілому законопроект #9256д про посилення контролю на гральному ринку", – повідомив він у своєму Телеграм-каналі. За словами Железняка, ініціативу підтримали 239 депутатів.
Згідно із законопроектом:
• Буде ліквідовано КРАІЛ і створено замість нього (до 1 квітня 2025 року) новий уповноважений орган;
• Впроваджується механізм, який обмежить доступу до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних додатків;
• Забороняється реклама азартних ігор (окрім декількох винятків);
• Забороняються спекуляції на тему війни та волонтерства у рекламних цілях;
• Забороняється отримання ліцензії для осіб, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій;
• Розрахунки при проведенні азартних ігор можна буде здійснювати лише у грошовій формі, за допомогою поточних рахунків в банках;
• Вводиться заборона на спонсорство (окрім спонсорства в спорті);
• Під більшість обмежень грального бізнесу тепер підпадають і лотереї;
• Іноземні суб’єкти із відповідним досвідом зможуть отримувати ліцензії на проведення державних лотерей;
• Уточнюються норми щодо обов’язкового використання гральним бізнесом реєстратора розрахункових операцій (РРО) ;
• Уточнюються норми щодо неможливості отримати ліцензію для осіб, які пов’язані із країною-агресором;
• Вводяться ліміти щодо витрат та часу гри, а також обов’язкові перерви;
• Впроваджуються "контрольні закупки" під час перевірок із відеофіксацією;
• Забороняється приймати ставки у кредит або з наступною оплатою.
Окрім цього, ініціатива забороняє пропонувати відшкодування витрат для участі в азартних іграх, а також пропонувати безоплатні бонуси замість внесення ставки.
Гральний бізнес в Україні– головне
Раніше УНІАН писав, що у серпні голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що за 7 місяців цього року гральний бізнес заплатив більше 9,5 млрд гривень податків. Це майже втричі більше минулорічних показників.
Гетманцев додав, що гральний бізнес виступає одним із найбільших платників податків у Україні.
Також влітку повідомлялось, що з початку цього року кількість українців, які страждають на гральну залежність, збільшилась вдвічі.