Рішення підтримали 272 народних депутати.

Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Про це повідомив в Telegram замголови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, рішення підтримали 272 народних депутати.

"Самого віце-премʼєра не було в залі, премʼєр-міністра – теж. Хто замість – теж незрозуміло. Коли призначення – теж ніхто не знає", – зазначив нардеп.

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Звільнення Кубракова

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Верховній Раді групою народних депутів було зареєстровано проект постанови №11248 про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Серед ініціаторів відставки лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп від фракції "Слуги народу " Віталій Безгін написав у соцмережі Facebook, що очолюване Кубраковим відомство можуть розділити на два окремих. Він заявив, що фракція підтримала позицію, що паралельно керувати питаннями інфраструктури і питаннями регіональної політики/децентралізації є майже неможливим.

Варто зазначити, що 20 травня 2021 року Кубраков був призначений міністром інфраструктури, а 1 грудня 2022 року його призначили віце-прем'єр-міністром України з питань відновлення.

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