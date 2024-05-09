Документ зареєструвала група народних депутатів.

У четвер, 9 травня, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №11248 про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Проект постанови зареєструвала група народних депутатів, зокрема голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. На сторінці документу вказано, що його передали на розгляд керівництва.

За словами замголови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram, питання в залі мають розглянути вже сьогодні, 9 травня.

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Нардеп від Слуги народу Віталій Безгін 8 травня у Facebook прокоментував чутки, що очолюване Кубраковим відомство можуть розділити на два окремих. Він заявив, що фракція підтримала позицію, що паралельно керувати питаннями інфраструктури і питаннями регіональної політики/децентралізації є майже неможливим.

"Річний досвід показав, що регіональна політика опинилась не в пріоритеті, а це напряму шкодить європейській інтеграції України. Фракція визнала, що трохи більше року назад здійснила помилку. Цю позицію однозначно розподіляє більшість членів профільного комітету та все експертне середовище. Не може одне управління закривати весь спектр завдань, які раніше покривало ціле міністерство. Нам потрібен виконавчий орган, який надасть децентралізації нове дихання", – зазначив Безгін.

Варто зазначити, що з 19 листопада 2019 року по 20 травня 2021 року Кубраков був головою Державного агентства автомобільних доріг. 20 травня 2021 року був призначений міністром інфраструктури. 1 грудня 2022 року його призначили віце-прем'єр-міністром України з питань відновлення.

Верховна Рада – останні новини

Раніше УНІАН писав, що журналістів знову допустили до роботи у Верховній Раді України, але є низка обмежень. Працювати в парламенті, в приміщенні прес-центру, журналісти мають, суворо дотримуючись встановлених правил та обмежень. Для представників ЗМІ облаштували спеціальні місця для роботи.

Верховна Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. За закон "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності" проголосувало 279 нардерів.

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