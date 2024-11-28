Тихий підкреслив, що Путін показав зневагу як до Казахстану, бо ця країна була обрана платформою для виголошення такої заяви.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що російський диктатор Володимир Путін виголошенням заяв про намір завдати удар по "центру прийняття рішень" у Києві демонструє, що лише прагне продовження війни. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

Зокрема, у нього запитали про погрози російського диктатора Володимира Путіна завдати ударів по "центрам прийняття рішень" у Києві.

"Цими заявами Путін демонструє, що він є єдиною людиною, яка хоче продовжити цю війну та розширити цю війну", - сказав Тихий.

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При цьому, як сказав речник, треба звернути увагу на країну, де Путін виголосив таку заяву, а саме - на Казахстан.

Зокрема, Тихий підкреслив, що Путін показав зневагу як до Казахстану, бо ця країна була обрана платформою для виголошення такої заяви, так і до інших країн, які закликають до стриманості у війні та уникнення будь-яких дій, що розширять війну. Такими країнами є Китай, Бразилія та деякі інші члени "Великої двадцятки"

"Ми очікуємо від тих країн, які закликали усіх до запобігання розширенню війни, відреагувати на заяви, виголошені сьогодні Путіним", - сказав Тихий.

Він сказав, що такі заяви, шантаж і погроза розширення війни є неприйнятними.

Також речник вважає очевидним, що Росія продовжує поступово деградувати до рівня Північної Кореї, яка раніше була єдиною країною у світі із регулярними погрозами запуску ракет. Тихий наголосив:

"Нам зрозуміло, що ці заяви є шантажем з намаганням відлякати українських партнерів від підтримки України. Ми вважаємо, що до цих заяв треба ставитися як до шантажу і спроби залякати усіх. Ми також вважаємо, що час виголошення цих погроз не є збігом обставин. Очевидно, що Путін намагається вплинути на нову адміністрацію США цими заявами, і він намагається по суті показати, що ці нова адміністрація є слабкою. Він намагається випробувати рішучість і показати, що він хоче лише війни і він лише хоче розширити свою агресію".

Водночас, як наголосив речник, єдиним способом реагування на шантаж має стати відкидання цього шантажу, а також показати силу і рішучість.

Він додав, що тактика примирення ніколи не працює і ніколи не зупиняла війни.

"Ми потребуємо сили і ми потребуємо миру через силу", - сказав Тихий.

Погрози Путіна - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 листопада, російський диктатор Володимир Путін заявив, що "центри ухвалення рішень" у Києві можуть стати ціллю для ураження ракетою "Орєшнік".

Водночас, керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що диктатор Путін тотально боїться, що для нього розпочата ним війна проти України завершиться фатально.

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