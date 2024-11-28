Диктатор тотально боїться, що для нього розпочата ним війна проти України завершиться фатально, зазначили в Офісі президента.

В Офісі президента України відреагували на погрози російського диктатора Володимира Путіна вдарити по центру прийняття рішень в Києві балістичною ракетою "Орєшнік".

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав в ефірі "24 Каналу". Зокрема, він прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що "центри ухвалення рішень" у Києві можуть стати наступною ціллю для удару ракетою "Орєшнік".

"Це ознаки просто неймовірного тотального страху Путіна. Він боїться, що все дійсно завершиться для нього фатально", - сказав Подоляк.

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За словами радника керівника ОП, російські ракетні удари по території України - це не відповідь на те, що робить Україна із західними далекобійними ракетами, а продовження агресивної війни Росії. Путін це робив з початку війни і продовжує робити.

Подоляк каже, що Путін робить підміну понять, коли озвучує погрози.

Також радник керівника ОП висловився про появу інформації про ракету "Орєшнік". За його словами, насправді не існує жодних нових видів зброї, а є ті види, які прописані в договорах про обмеження використання міжконтинентальних ракет великої, середньої та малої дальності.

Водночас Подоляк підкреслює, що Росія є порушником цих договорів:

"А що змінюють усі ці заяви Путіна? Вони традиційно лунають. Він постійно використовує елементи ядерного шантажу і елементи прямих погроз".

Також він звернув увагу, що Путін використовує дивні психічно змінені алюзії про те, що нібито на Росію напали, і таким чином російський диктатор намагається на інших перекладати ті дії, які робить сам.

"Путіна не треба слухати. Путін не говорить нічого нового. Путін не є адекватною людиною... Путін дуже сильно боїться. Путін розуміє, що ця війна, у будь-кому випадку, не закінчиться так, як він собі намалював", - наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП вважає, що Путіна можна лише до чогось примусити через силу. Зокрема, йдеться про економічну силу - про обнулення економічного потенціалу коштом зменшення ціни на нафту, обнулення російських банків.

Також Подоляк говорить про важливість силового впливу на Путіна. "Навпаки, треба менше слухати погрози Путіна і збільшити масовані удари по військовій інфраструктурі, у прикордонні точно - бо це суттєво повпливає на лінію фронту, але ще й в глибині Росії - бо це суттєво повпливає на соціальні настрої в РФ. Тоді ми побачимо взагалі достатньо істеричні крики цієї особи і це буде дуже цікаво з психіатричної погляду", - наголосив Подоляк.

Окремо радник керівника ОП зазначив, що Путін взагалі не розуміється на зброї, бо є людиною з низьким інтелектом.

"Він взагалі не розуміє, про що говорить. Він так само розповідав про неможливість перехоплення ракет Х-47 "Кинжал". Про надзвукові ракети... Все це фікція. Путін не розуміється ні на чому. Це людина достатньо примітивної логіки та інтелекту. І тому, він може говорити усе, що завгодно. Це розрахунок на пропагандистський ефект, на гру на тих застарілих страхах певної частини західних політичних еліт. І ми, на жаль, бачимо, що вони продовжують вірити у певну маячню, яку озвучує Путін", - сказав Подоляк.

У центрі уваги війна в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, кремлівський диктатор Володимир Путін на саміті ОДКБ заявив, що "центри ухвалення рішень" у Києві можуть стати ціллю для ураження ракетою "Орєшнік".

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