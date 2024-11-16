Голова Вільної демократичної партії вважає, що така пропозиція могла б мати успіх.

Вільна демократична партія виступила з ініціативою винести на голосування в Бундестазі питання про постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні ще до дострокових парламентських виборів. Про це заявив голова фракції Крістіан Дюрр в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung.

"Це було б можливо. І я цілком можу собі уявити, дивлячись на заяви ХДС/ХСС і "зелених", що така пропозиція могла б мати успіх", - сказав він журналістам.

За словами Дюрра, канцлер Німеччини Олаф Шольц спотворює факти про розпад правлячої коаліції країни.

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"Він хотів отримати додатково три мільярди євро для України, які я йому обіцяв. За бюджету в 488 мільярдів це було б цілком здійсненно. Але не 15 мільярдів, яких хотів Шольц, щоб на 12 мільярдів, що залишилися, реалізувати проєкти СДПН", - поділився голова Вільної демократичної партії.

Дюрр підкреслив у розмові з журналістами, що Україні потрібні не гроші, а зброя. Тому він закликав передати Києву крилаті ракети Taurus.

Розпад правлячої коаліції Німеччини - що відомо

Як писав УНІАН, 6 листопада в Німеччині розпалася коаліція "світлофора". Це сталося після звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера канцлером Олафом Шольцем.

Пізніше з'ясувалося, що причиною розбіжностей між Шольцем і Лінднером став різний підхід до допомоги Україні. Колишній міністр фінансів ФРН наполягав на постачанні ракет Taurus, а канцлер мав намір виділити Києву три мільярди євро.

Соціал-демократи та опозиційні законодавці досягли угоди про дату проведення дострокових виборів. За словами урядовців, обізнаних із перебігом переговорів, вони відбудуться в лютому 2025 року.

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