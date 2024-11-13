Канцлер зазначив, що виступає за допомогу ЗСУ.

Німеччина повинна допомогти Україні всім необхідним у боротьбі проти російських окупантів, але зробити це так, що уникнути ескалації.

Про це у виступі перед Бундестагом заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. "Незмінною залишається необхідність того, щоб ми зробили все для допомоги Україні. Але при цьому треба зробити все, щоб ця війна не зазнала ескалації надалі, а ми не стали учасниками війни", - заявив Шольц.

Канцлер наголосив, що його позиція щодо передачі Україні далекобійних ракет залишається незмінною. "Я проти того, щоб зброя, яку ми поставляємо, била вглиб російської території. І я не зміню своєї позиції щодо постачання крилатих ракет", - заявив Шольц.

Відео дня

Таким чином, як вважає Шольц, Німеччина "уникне відповідальності за ескалацію" війни РФ проти України.

Він додав, що підтримує допомогу Україні, але "не за рахунок пенсій та медичного обслуговування" у Німеччині.

Taurus для України

Україна вже давно просить Німеччину про ракети Taurus, що здатні знищувати цілі на відстані до 500 км. Частина німецьких політиків підтримують таку допомогу, але категорично проти виступає Шольц. Він хвилюється, що це спровокує ескалацію і що Україна вдарить по Кремлю.

Вас також можуть зацікавити новини: