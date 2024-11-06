Дострокові вибори в Німеччині можуть відбутися вже в березні наступного року.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера - лідера Вільної демократичної партії, що входить в урядову коаліцію. Без вільних демократів у коаліції немає більшості в Бундестазі, повідомляє Spiegel.

Внутрішній документ СДПН вказує на завершення роботи правлячої в Німеччині коаліції Текст документа є в розпорядженні BILD.

"Федеральний канцлер Олаф Шольц ухвалив стратегічне рішення для країни. Партія ВДП (Вільна демократична партія) покинула уряд", - ідеться в тексті.

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Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив про розпад правлячої коаліції.

"Звичайно, ми знаємо, що в уряду світлофора не найкраща репутація, і ми часто сперечалися. Тим не менш, у такий день це рішення здається неправильним, майже трагічним", - сказав міністр економіки та проблем клімату Хабек.

Глава "зелених" поклав провину на колишнього міністра фінансів та лідера Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера.

"Не вдалося закрити бюджетний дефіцит, хоча можливі рішення були на столі", - заявив Хабек.

Також Шольц поставить питання про довіру собі на голосуванні в Бундестазі, яке відбудеться 15 січня. Про це канцлер Німеччини заявив у своєму зверненні після засідання коаліційного комітету. Без голосів лібералів, очільника яких Шольц раніше того самого дня звільнив з посади глави Мінфіну, такої довіри він отримати не зможе. Це означає швидкий розпуск Бундестагу. Дострокові вибори в Німеччині можуть відбутися вже в березні наступного року, пише DW.

"Нам потрібен уряд, що працює", - заявив Шольц у своєму зверненні та наголосив, що запобігає нанесенню шкоди країні.

Значну частину своєї промови Шольц присвятив критиці Лінднера, заявивши, що той занадто часто підривав його довіру. Лінднер, за словами канцлера, служить не загальному благу, а "своїй клієнтурі та партії".

Бюджет на 2025 рік і заходи щодо поліпшення економіки ФРН стали тригером гострого конфлікту всередині "світлофорної" коаліції. У середу, 6 листопада, її лідери зустрілися у спробі виробити компроміс щодо проведення економічних реформ у країні.

Голова Вільних демократів і міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер запропонував партнерам по коаліції погодитися на проведення в країні дострокових парламентських виборів на початку 2025 року. У такому разі, як пишуть ЗМІ, він був би готовий піти на ухвалення додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік і залишитися у складі перехідного кабінету міністрів до проведення парламентських виборів і формування нового федерального уряду Німеччини. У відповідь канцлер Олаф Шольц оголосив про звільнення Лінднера.

Заяви Лінднера

Німеччина може переглянути статус українських біженців, щоб зменшити виплати на допомогу їм і стимулювати їх знаходити роботу. З відповідною пропозицією виступив федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер. Він пропонує залишити для українців статус отримувача притулку, але без автоматичного нарахування грошової допомоги на проживання.

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