Сибіга про ракетну атаку РФ: Путін відповів усім, хто його відвідував і телефонував

Очільник українського МЗС зазначив, що Україні потрібен "мир через силу", а не умиротворення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що правитель РФ Володимир Путін масованим ракетним ударом по Україні вранці 17 листопада відповів усім західним політикам, які останнім часом телефонували йому та відвідували.

Як зазначив Сибіга у соціальній мережі X, вранці неділі Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак. Безпілотники та ракети вдарили по мирних містах, цивільних жителях, які спали, критичній інфраструктурі.

"Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення", - зазначив Сибіга.

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Масована атака 17 листопада - що потрібно знати

Вранці 17 листопада армія РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. За даними моніторингових каналів, одночасно у повітряному просторі нашої країни перебувало 45 ракет. У Повітряних силах України повідомили, що пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників розпочалися о 05:42, згодом РФ запустила "Калібри", "Кинджали".

Ракети тримали курс на Київ, Кропивницький, Кривіг Ріг, Одесу, Миколаївщину, Житомирщину, Хмельниччину, Чернігівщину, Полтавщину та Вінничину, у різних містах лунали вибухи.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через атаку окупантів у місті зникло електропостачання, почалися проблеми з водопостачанням. У Міненерго повідомили, що РФ атакує об’єкти генераціі та передачі електроенергіі по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

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