У повітряному просторі України налічується кілька десятків ракет.

Вранці 17 листопада Росія здійснила масований ракетний удар по території України. За даними моніторингових каналів, одночасно у повітряному просторі нашої країни перебувало 45 ракет.

За даними Повітряних сил, пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників розпочалися о 05:42. Згодом РФ запустила "Калібри", була загроза балістики з Криму.

Ракети тримали курс на Київ, Кропивницький, Кривіг Ріг, Одесу, Миколаївщину, Житомирщину, Хмельниччину, Чернігівщину, Полтавщину та Вінничину. Деякі з них змінювали курс у повітрі.

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Також була загроза балістики з Воронєжа (Російська Федерація). У мережі повідомляли, що вибухи було чутно в Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака триває.

Оновлено в 7:18. Росія здійснила пуски гіперзвукових ракет "Кинджал". У Києві прогриміла серія вибухів. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Оболонському районі працюють сили ППО.

Натомість у Повітряних силах заявили про рух ракет над низкою областей. За даними моніторингових каналів, ракети летять на західні регіони, зокрема Тернопільщину та Львівщину. У повітрі шість бортів стратегічних бомбардувальників.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через атаку окупантів у деяких районах міста зникло електропостачання. За даними місцевих пабліків, також у місті проблема з водопостачанням.

Оновлено в 7:32. За даними моніторів, Росія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури. Вибухи прогриміли у Вінниці та на Хмельниччині. У низці областей працює ППО. Є загроза для низки міст.

Тим часом, ДТЕК заявляє про екстрені відключення електроенергії:

"Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла".

Оновлено в 7:54. РФ атакує об’єкти генераціі та передачі електроенергіі по всій Україні, повідомили в Міненерго.

За словами міністра Германа Галущенка, оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

Тим часом на Львівщині працює ППО. Безпосередня загроза для Старокостянтинова, Яремче, Буковелю, Шепетівки та Луцька. Ракетна атака триває. Ракети ще у повітряному просторі.

Оновлено о 8:01. Росія атакує ракетами західні області. Група ракет на Волині та курсом на Рівне. Наразі по цілях працює ППО. Крім того, зафіксовано повторні пуски "Кинджалів" з Тамбова по Києву.

Оновлено о 8:05. Внаслідок атаки окупантів постраждали три райони Києва. За даними мера Віталія Кличка, у Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету "Сільпо". Попередньо, руйнувань та постраждалих немає.

У Деснянському районі сталося падіння уламків попередньо БпЛА на відкритій місцевості. А також - на дах недобудови сталось падіння уламків БПЛА. У Дніпровський районі, на Русанівці, уламки БпЛА впали на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму. Наразі без руйнувань та постраждалих.

Оновлено о 8:10. Росія атакувала житловий сектор у Миколаєві. Загинуло двоє людей, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

Також повідомляється про вибухи на Закарпатті. У мережі з'явилися кадри прольоту ворожої ракети над курортом Буковель.

Оновлено о 8:18. Як повідомляє Львівська ОВА, у Червоноградському (Шептицькому) районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. На місці працюють вогнеборці.

Оновлено о 8:38. У повітряний простір України зайшла група "шахедів". Дрони рухаються на межі Київської та Житомирської областей, змінюючи курс.

Волинська ОВА повідомила про влучання під під час повітряної тривоги. Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією - без жертв та постраждалих.

Інші ракетні атаки РФ

Вранці 13 листопала збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. За даними Київської міської військової адміністрації, для цього ворог, ймовірно, застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

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