Справа стосується літнього скандалу навколо пісень Цоя на вулицях Львова.

29 народних депутатів подали заяву в Національну поліцію на екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомила одна з ініціаторів звернення у поліцію, нардепка Наталія Піпа, заява містить детальне пояснення, що "развєдчік-аматор (тобто Арестович - УНІАН) є справжнім злочинцем". Йдеться про його участь у скандалі навколо виконання вуличним музикантом російськомовної пісні Віктора Цоя у Львові, зауваження якому зробила Піпа.

Арестович вважав, що зауваження Піпи щодо пісень Цоя недоречне, тож звернувся до суду із заявою. Згідно рішення суду, ДБР зобов'язали розпочати кримінальне провадження, головним фігурантом якого є народний депутат Піпа.

Відео дня

Тепер же нардепка з групою колег відповіла зустрічною заявою. Як зазначила Піпа, у заяві окреслено кілька основних аспектів справи, зокрема:

закон України №2310-IX від 19.06.2022 вводить строгі обмеження щодо публічного використання музичного продукту держави-агресора;

Львівська обласна рада встановила мораторій на публічне використання будь-якого російськомовного культурного продукту з 2018 року. Законність цього рішення визнав Верховний Суд України;

громадяни України активно відстоюють і будуть відстоювати свої мовні права та культурну ідентичність. Особливо у час війни з Росією. Адже "Чия мова - того влада".

"Я вважаю, що Нарцис (Арестович (УНІАН) прямо порушив ч.1 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу, або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення). Загалом дії цього персонажа прямо пов’язані з загрозою національній безпеці України", - зазначила нардепка.

Заяву також підписали нардепи Ярослав Рущишин, Сергій Рахманін, Олег Синютка, Роман Лозинський, Михайло Цимбалюк ,Оксана Савчук, Ірина Констанкевич та інші.

Скандал у Львові через пісні Цоя - що повідомлялося

Як писав УНІАН, на початку літа у Львові стався конфлікт між народним депутатом від партії "Голос" Наталією Піпою та підлітком з Одеси, який виконував пісні Віктора Цоя.

У Державному агентстві України з питань мистецтв і художньої освіти пояснили, що творчість радянського рок-музиканта Віктора Цоя не підлягає забороні. Він помер за рік до розпаду СРСР і громадянином РФ не був.

Вас також можуть зацікавити новини: