Андрій Єрмак розповів, над чим працюватимуть сторони у найближчі два тижні перед зустріччю у Берліні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав сьогоднішню зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" реанімацією цього формату перемовин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єрмак заявив на брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату", відповідаючи на запитання про те, чи вважає він зустріч реанімацією "нормандського формату", і чи здатен цей формат привести Україну до миру.

"Так, я вважаю, що це реанімація "нормандського формату". Чи здатен він (привести до миру - УНІАН)? Ми за 8 років війни сьогодні довіряємо реальним справам і реальному результату, а не тільки розмовам", - зазначив Єрмак.

Він також розповів, над чим працюватимуть сторони у найближчі два тижні перед зустріччю у Берліні.

"Я думаю, що сьогодні всі сторони зробили для себе висновки, щоб прийти за два тижні вже може з якимись новими пропозиціями. Ми чітко розуміємо, над якими розбіжностями ми повинні працювати", - сказав очільник ОП.

На думку Єрмака, усі сторони перемовин у "нормандському форматі" зацікавлені у тому, щоб через два тижні також відбулася продуктивна дискусія, і були досягнуті певні результати.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 січня, Єрмак заявив, що радники лідерів країн "нормандського формату" узгодили сьогодні комюніке, яке стало першим документ узгодженим з 2019 року документом.

За його словами, головним результатом зустрічі є підтримка всіма учасниками "нормандського формату" сталого режиму припинення вогню.

Сторони домовилися про продовження діалогу і проведення наступної зустрічі через два тижні в Берліні.