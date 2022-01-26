За словами заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака, наступні переговори відбудуться через два тижні в Берліні.

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що на зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" сторони узгодили "безумовне дотримання перемир'я" на Донбасі.

Про це він сказав на брифінгу після завершення зустрічі.

"У нас відбулася непроста розмова... домовилися про те, що незалежно від різночитань за Мінськими угодами..., перемир'я має дотримуватися безумовно", - зазначив Козак.

Він підкреслив, що підписана 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи угода повинна виконуватися "обома учасниками цієї угоди".

"Що стосується інших питань, то ми провели інвентаризацію всіх різночитань і різних інтерпретацій Мінських угод...", - додав заступник голови адміністрації президента РФ.

За словами Козака, сторони домовилися провести додаткові консультації всередині країн "нормандського формату", щоб через два тижні в Берліні "зустрітися і спробувати знайти розв'язки з усіх проблем".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 січня, у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Тривала вона понад вісім годин.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який брав участь у зустрічі від української сторони, заявив, що сподівається на конструктивний діалог в інтересах України.

Напередодні переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" німецькі ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомили, що на зустрічі 26 січня хочуть "визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодних прямих переговорів з представниками "ДНР" і "ЛНР" не було і не буде.