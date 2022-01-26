Головним результатом зустрічі є підтримка всіма учасниками "нормандського формату" сталого режиму припинення вогню на Донбасі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що радники лідерів країн "нормандського формату" узгодили сьогодні комюніке, яке стало першим узгодженим документом з 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату".

Єрмак назвав позитивним сигналом відновлення зустрічей у "нормандському форматі".

"Сьогодні відбулася дуже змістовна, непроста розмова, "аудит" того, що ми маємо на сьогодні, "аудит" виконання як Мінських домовленостей, так і домовленостей лідерів "нормандського формату" від 2019 року. Було узгоджено комюніке фінальне", - зазначив він.

На думку очільника ОП, головним результатом зустрічі є підтримка всіма учасниками "нормандського формату" сталого режиму припинення вогню.

"Сторони абсолютно відкрито задекларували, що існує багато розбіжностей між Україною та РФ щодо і виконання Мінських домовленостей, і їх трактування, але при цьому є бажання працювати над цими розбіжностями", - підкреслив він.

За словами Єрмака, сторони домовилися про продовження діалогу і проведення наступної зустрічі через два тижні в Берліні.

Також сторони підтримали тезу про те, що робота у підгрупах Трьохсторонньої контактної групи повинна продовжуватися.

"Сьогоднішнє комюніке - це перший документ, який вдалося узгодити з грудня 2019 року", - уточнив він.

Єрмак наголосив, що Україна готова до перемовин та зустрічей в режим 24/7, тому що для неї дуже важливо припинення війни, повернення територій, а сьогодні й зняття напруги та деескалація ситуації навколо українських кордонів.

Він також додав, що всім, хто "розганяє зраду" та намагається зірвати мирний процес, не дадуть жодного шансу.

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