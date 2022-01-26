Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що радники лідерів країн "нормандського формату" узгодили сьогодні комюніке, яке стало першим узгодженим документом з 2019 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату".
Єрмак назвав позитивним сигналом відновлення зустрічей у "нормандському форматі".
"Сьогодні відбулася дуже змістовна, непроста розмова, "аудит" того, що ми маємо на сьогодні, "аудит" виконання як Мінських домовленостей, так і домовленостей лідерів "нормандського формату" від 2019 року. Було узгоджено комюніке фінальне", - зазначив він.
На думку очільника ОП, головним результатом зустрічі є підтримка всіма учасниками "нормандського формату" сталого режиму припинення вогню.
"Сторони абсолютно відкрито задекларували, що існує багато розбіжностей між Україною та РФ щодо і виконання Мінських домовленостей, і їх трактування, але при цьому є бажання працювати над цими розбіжностями", - підкреслив він.
За словами Єрмака, сторони домовилися про продовження діалогу і проведення наступної зустрічі через два тижні в Берліні.
Також сторони підтримали тезу про те, що робота у підгрупах Трьохсторонньої контактної групи повинна продовжуватися.
"Сьогоднішнє комюніке - це перший документ, який вдалося узгодити з грудня 2019 року", - уточнив він.
Єрмак наголосив, що Україна готова до перемовин та зустрічей в режим 24/7, тому що для неї дуже важливо припинення війни, повернення територій, а сьогодні й зняття напруги та деескалація ситуації навколо українських кордонів.
Він також додав, що всім, хто "розганяє зраду" та намагається зірвати мирний процес, не дадуть жодного шансу.
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