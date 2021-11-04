Новопризначений міністр оборони вважає, що це питання необхідно також обговорити з експертами.

Новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков обговорює доречність скасування призову на військову службу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи обговорював він з президентом якісь глобальні реформи, Резніков розповів: "Я в своїх попередніх консультаціях дійсно зараз обговорюю доречність скасування призову. Я не хочу зараз давати своє бачення, у мене є відчуття, але я хочу його перевірити, проговоривши з експертами".

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Він додав, що мріє про те, аби "ми перейшли до професійної армії".

"Це набагато ефективніше. Але ми маємо зробити службу в армії привабливою. І тоді у нас не буде стояти питання про призов хлопців-студентів. Мої сподівання на новий закон про національний спротив, про створення військ територіальної оборони. Можливо, це і буде тим, якраз, замінником дуже зручним, коли люди будуть проходити підготовку і бути в реєстрі територіальної оборони. І це якраз і буде наш з вами мобілізаційний резерв", - пояснив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. Рішення підтримали 273 народних депутати.

Днем раніше, 3 листопада, Верховна Рада 341 голосом звільнила з цієї посади Андрія Тарана.

До призначення Резніков був віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та очолював ТКГ.

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Автор: Таня Поляковська