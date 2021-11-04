Новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков обговорює доречність скасування призову на військову службу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
Відповідаючи на запитання, чи обговорював він з президентом якісь глобальні реформи, Резніков розповів: "Я в своїх попередніх консультаціях дійсно зараз обговорюю доречність скасування призову. Я не хочу зараз давати своє бачення, у мене є відчуття, але я хочу його перевірити, проговоривши з експертами".
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Він додав, що мріє про те, аби "ми перейшли до професійної армії".
"Це набагато ефективніше. Але ми маємо зробити службу в армії привабливою. І тоді у нас не буде стояти питання про призов хлопців-студентів. Мої сподівання на новий закон про національний спротив, про створення військ територіальної оборони. Можливо, це і буде тим, якраз, замінником дуже зручним, коли люди будуть проходити підготовку і бути в реєстрі територіальної оборони. І це якраз і буде наш з вами мобілізаційний резерв", - пояснив міністр.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. Рішення підтримали 273 народних депутати.
Днем раніше, 3 листопада, Верховна Рада 341 голосом звільнила з цієї посади Андрія Тарана.
До призначення Резніков був віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та очолював ТКГ.
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