За дане рішення проголосували 273 народних депутати.

Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 273 народних депутати.

Відповідно до Конституції, його кандидатуру вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук заявила, що фракція підтримала рішення президента України щодо кандидатури Олексія Резнікова, який на той час був віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на посаду міністра оборони. 3 листопада ВР звільнила Резнікова з цієї посади.

Олексій Резніков: що про нього відомо

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Народився Резніков 18 червня 1966 у Львові.

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Автор: Надя Пришляк