За словами міністра, ці підозри не стосуються питання харчування.

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував інформацію про оголошення підозри колишнім посадовцям міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції. Коментуючи справи щодо Богдана Хмельницького та В'ячеслава Шаповалова, Резніков сказав: "Стосовно громадянина Хмельницького. Було призначено аудит мною в липні роботи Департаменту закупівель. По всіх питаннях. Коли ми отримали проміжні висновки аудиту в грудні, його було відсторонено від займаної посади".

Він додав, що правовий порядок в Україні базується на принципі невинуватості.

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"Якщо правоохоронні органи до цього часу не порушили справу або не вручили підозру, не застосували запобіжний захід, - це означає, що навіть у правоохоронних органів на цей момент ще не було достатньо фактажу для порушення справи чи затримання", - зауважив міністр.

Резніков додав, що стосовно Хмельницького відбувалася взаємодія з Національним агентством з питань запобігання корупції.

"І він був, за моїм письмовим зверненням, ще влітку направлений в Службу безпеки України на проходження поліграфа, відповідного дослідження. І я отримав відповідні висновки цієї експертизи. Тому це й було підставою для відсторонення і ухвалення подальших управлінських рішень. В подальшому він був звільнений", - запевнив міністр.

Він нагадав, що Хмельницький є військовослужбовцем у званні полковник.

"Під час воєнного стану військовослужбовця звільнити не так просто. Його можна тільки переміщувати десь. Немає звільнення з армії під час війни. Тому дійсно, якщо буде доведено обвинувальним вироком і буде рішення суду, що він скоїв злочин, то ми зрозуміємо, по яких фактах", - сказав міністр.

Водночас він зауважив: "Я вам скажу більше: за моєю інформацією, не розкриваючи таємниці слідства, підозри, які вручені двом особам, яких ви назвали, не стосуються зовсім харчування. Вони стосуються абсолютно інших ситуацій. І з цим розбирається правоохоронна система".

Резніков також додав, що станом на сьогодні йому невідомо жодного факту вручення комусь підозри чи застосування запобіжного заходу у вигляді затримання по будь-якому чиновнику МОУ, що пов'язано з системою закупівлі харчування, контрактами, які стали предметом дослідження журналістів.

Скандал з закупівлями у Міноборони

24 січня після скандалу з закупівлею послуг харчування для військових частин заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. У грудні 2022 року був відсторонений від обов'язків, а в січні 2023 року звільнений з посади директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький.

1 січня у СБУ звинуватили Хмельницького у розтраті державних коштів. За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для Збройних сил майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, ці вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів. Йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ("перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань"); ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"); ч. 2 ст. 28 ("вчинення кримінального правопорушення групою осіб") Кримінального кодексу.

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