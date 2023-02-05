Сам міністр каже, що розмов про звільнення не мав.

Міністр оборони Олексій Резніков може бути звільнений наступного тижня. Його посаду може обійняти очільник української розвідки Кирило Буданов, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в Офісі президента та Кабміні.

Сповіщають, що після звільнення Резніков залишиться в команді президента.

"Ні в кого в ОПУ немає сумнівів, що він повинен залишитися в команді", – кажуть джерела УП.

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Зокрема, розглядають призначення Резнікова міністром юстиції замість чинного міністра Дениса Малюськи, який може стати послом в одній з європейських країн.

Міністерство оборони натомість може очолити Буданов, якій, за інформацією джерел, не хоче йти на цю посаду.

"Кирилу дуже важко йти з ГУР, він не хоче в МО, бо розуміє, що це величезна бюрократична машина. Але роздумувати часу вже особливо немає" – пояснює джерело серед силовиків.

Сам Резніков в коментарі "УП" заявив, що "жодних розмов, що має припинити діяльність на цій посаді не відбувалося".

"Я повторю свою відповідь іншим ЗМІ: кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він має почати етап і завершити його. Тому я готовий до будь-якого розвитку подій. За те, що зробив, мені не соромно аж ніяк. Мені точно буде, що показати, що я зробив. А все решта – подивимося", – сказав він.

Скандали з Міноборони

Раніше в січні ЗМІ повідомили, що нібито Міноборони закуповує продукти для військових за завищеними цінами через фірму-"прокладку". Тоді міністр оборони Олексій Резніков спростував це, водночас НАБУ почало розслідування, а заступник міністра В'ячеслав Шаповалов написав заяву про звільнення.

3 лютого стало відомо, що посадовців Міноборони спіймали на розкраданні грошей під час будівництва казарм

Крім цього, звільнився виконувач обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв. ЗМІ повідомляли, що в нього нібито знайшли російський паспорт, однак ця інформація виявилася фейком і журналіст перепросив.

На тлі цих скандалів президент України Володимир Зеленський анонсував нові кроки в боротьбі з внутрішнім ворогом.

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