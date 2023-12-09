В МЗС України наголосили, що включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ.

Російський Центрвиборчком оголосив про плани провести 15-17 березня 2024 року голосування на окупованих територіях України в межах чергових виборів президента РФ. Міністерство закордонних справ України попередило, що результати цих псевдовиборів будуть юридично нікчемними.

В заяві МЗС зокрема наголошується, що проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН.

"Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним. Включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ. Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їх організації та проведення – накласти санкції", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України.

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МЗС також закликало іноземні держави не надсилати своїх громадян як спостерігачів на ці псевдовибори.

"Для тих, хто братиме участь, передбачена кримінальна відповідальність згідно із українським законодавством. Будь-які вибори в Росії не мають нічого спільного із демократією. Вони слугують лише інструментом утримання російського режиму при владі", - заявили в міністерстві.

Вибори президента РФ

Наступні вибори президента Російської Федерації відбудуться 17 березня 2024 року. Відповідне рішення у четвер, 7 грудня, ухвалила Рада федерації країни-агресора.

Згідно з нормами російського законодавства, вибори президента РФ призначаються Радою федерації (верхньою палатою парламенту) не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

Чинний президент РФ Володимир Путін знову висуватиме свою кандидатуру. Про це він сказав в Кремлі на урочистих заходах з нагоди так званого "дня героїв вітчизни".

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