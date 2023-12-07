Рада федерації дала старт передвиборчій кампанії з обрання "нового" президента РФ.

Наступні вибори президента Російської Федерації відбудуться 17 березня 2024 року. Відповідне рішення у четвер, 7 грудня, ухвалила Рада федерації країни-агресора.

"По суті, цим рішенням дається старт початку передвиборчої кампанії", - зазначила спікер Ради федерації Валентина Матвієнко.

Згідно з нормами російського законодавства, вибори президента РФ призначаються Радою федерації (верхньою палатою парламенту) не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

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Тим часом чинний лідер РФ Володимир Путін наразі не оголошував про намір балотуватися, але Кремль уже активно готується до переобрання диктатора.

Останні новини про Володимира Путіна

Відома співачка Тейлор Свіфт стала людиною року за версією журналу Time, при цьому серед претендентів був президент РФ Володимир Путін. У списку кандидатів на звання людини року, крім Свіфт і Путіна, були учасники страйку сценаристів і акторів у Голлівуді, лідер Китаю Сі Цзіньпін, глава OpenAI Сем Альтман і лялька Барбі.

Раніше УНІАН повідомляв, що посол США в Угорщині різко розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за ігнорування альянсу з НАТО, а також назвав його лідером, який "з розкритими обіймами" приймає президента Росії Володимира Путіна.

Також ми інформували, що Путіна покличуть на G20 в Бразилії. Про це повідомив президент цієї країни Луїс Інасіу Лула да Сілва. Водночас він попередив, що Путіну доведеться "оцінити наслідки" приїзду в країну, оскільки Бразилія ратифікували Римський статут.

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