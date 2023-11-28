Кремль готується до "виборів Путіна", що мають відбутися у березні 2024 року.

Окупаційним адміністраціям наказано довести рівень примусової паспортизації на ТОТ України до 85%.

Згідно з інформацією Головного управління розвідки України, у листопаді 2023 року в Кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та окупаційними ватажками Москви на тимчасово поневолених територіях України. Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора Путіна Сергій Кирієнко. Він оголосив директиви у межах посилення підготовки до так званого виборчого процесу.

У ГУР повідомили, що під час зібрання наказано: виділити соціальну допомогу виборцям з місцевих бюджетів та активізувати пропаганду про буцімто "позитивні" тенденції економіки РФ, "стабільність" рубля та "поліпшення"рівня життя людей.

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"Ватажки російських окупаційних адміністрацій також отримали завдання ― довести рівень примусової паспортизації на ТОТ України не менше ніж до 85%", – зазначає ГУР.

Паспортизація на окупованих територіях - деталі

У березні 2024 року в Росії відбудуться президентські вибори – перші від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це голосування дуже важливе для російського диктатора Володимира Путіна, пише The New York Times.

Сумнівів у тому, що Путін балотуватиметься на новий президентський термін, майже немає. Очікується, що про висування своєї кандидатури на пост президента диктатор офіційно оголосить у грудні. Путін очолює владу РФ, обіймаючи посади президента або прем’єр-міністра, починаючи з 1999 року.

Майбутні президентські вибори в Росії безпосередньо пов'язані з військовою стратегією Путіна на 2024 рік. Важливим аспектом є те, чи віддасть він наказ про нову мобілізацію, яка не зустріне великої підтримки всередині країни. Втім, диктатор може почати її і після того, як забезпечить собі п'ятий термін на посаді очільника Кремля.

Як відомо, загарбники тиснуть всіма способами та шантажують місцеве населення на ТОТ, щоб примусити отримати паспорти РФ. Так, українцям припинять надавати медичні послуги, відмовляють у продуктовій допомозі, забороняють приходити в школу тим старшокласникам, в яких немає російських паспортів, або погрожують не видавати атестати про закінчення школи в разі відмови отримання підлітками російського паспорта. Зафіксовані випадки, коли на блок-постах росіяни рвуть українські паспорти.

Нещодавно почались погрози масового звільнення місцевих жителів на підставі ухвали постанови російськог оуряду щодо допустимої частки "іноземних працівників" на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року.

У Центрі нацспротиву пояснили, що "в паралельній реальності окупантів, ТОТ є частиною РФ, а українці, які відмовились брати паспорт ворога є "іноземними працівниками". Відтак ця постанова в першу чергу направлена саме на ТОТ, адже передбачає звільнення українців". Таким чином ворог планує наростити темпи паспортизації.

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