Перед цим перерва тривала майже годину.

У Верховній Раді України продовжено перерву до 16-ї години для узгодження позицій по бюджету на наступний рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, після перерви, яка тривала майже годину, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запропонував продовжити перерву до 16:00, оскільки було підтримано поправок до Бюджетного кодексу більше, ніж передбачалося.

«Плюс є неузгодженості, які також треба буде врахувати», - додав Разумков.

За його словами, тому пропонується представниками фракцій та груп перерву продовжити до 16-ї години.

Після цього було голосування і дану пропозицію підтримали 293 народних депутати.

Сьогодні, 15 грудня, парламент мав працювати до 15:00, але депутати проголосували за продовження сьогоднішнього засідання до завершення розгляду проекту держбюджету на 2021 рік та ухвалення кошторису парламенту на 2021 рік.

Держбюджет-2021

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

9 грудня 2020 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що парламент розглядатиме проект закону Про державний бюджет України на 2021 рік 15 грудня.

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Автор: Надя Пришляк