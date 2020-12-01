Спікер заявляє, що бачить налаштування депутатів конструктивно підходити до бюджетного процесу.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наголошує, що парламент не налаштований на "бюджетну новорічну ніч".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

Спікер нагадав, що минулого року бюджетний процес відбувся вчасно і пройшов швидко.

"Цього року нам завадив і COVID-19, і станом на сьогодні є проблема... Бюджет був поданий до Верховної Ради із запізненням майже на тиждень, зі зміною строків. Він надійшов до Верховної Ради минулої п'ятниці", - сказав Разумков.

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За його словами, згідно із законодавством, парламент має 10 днів на вивчення цього документу.

"І якщо по тим чи іншим законопроектам Верховна Рада може дозволити собі рухатися швидше, то бюджет, на жаль, не такий закон", - зауважив голова ВР і наголосив, що до цього законопроекту потрібно підходити дуже виважено.

Говорячи про проект бюджету, який повернувся з уряду, Разумков, зокрема, зазначив: "Ви знаєте про ситуацію з освітою, з тим об'ємом недофінансування, про який говорять представники профільного комітету... І та позиція, яку ми чуємо по інших напрямках, і по гуманітарній сфері. І, не дивлячись на великий додатковий об'єм, який ми отримаємо в цьому бюджеті для медичної сфери, але в нас нові виклики, такі як COVID-19".

Разумков наголосив, що все це має бути враховано та відображено в бюджеті.

"Те, що буде залежати від нас як від Верховної Ради, як від народних депутатів, ми будемо намагатися виправити, підкоригувати. Але, на жаль, ми також не можемо бути тут чарівниками, і виходимо з тих об'ємів, ресурсів, які є, які прогнозуються Кабінетом міністрів України на наступний рік. Тобто, ми не можемо намалювати виключно те, що нам би хотілося", - сказав голова ВР.

Спікер додав, що бачить налаштування депутатів конструктивно підходити до бюджетного процесу.

"Політику багато хто повідкладав в шухляди. І зараз шукають компроміс", - запевнив Разумков.

"Нам важливо прийти і якісно зробити свою роботу, проголосувавши цей законопроект, та не затягувати цей процес. Ми точно не налаштовані на так звану бюджетну новорічну ніч... Це в гірших традиціях Верховної Ради. Дуже не хотілося б їх повторювати", - підсумував голова Верховної Ради.

Що передувало

30 листопада Разумков висловив думку, що проект державного бюджету України на 2021 рік буде розглядатися або наступного тижня на позачерговому засіданні, або наступного пленарного тижня, 15-18 грудня.

Того ж дня заступниця голови ВР Олена Кондратюк не виключила, що проект бюджету може бути розглянутий в парламенті на позачерговому засіданні 9 грудня.

Проект держбюджету-2021 передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і видатки в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

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Автор: Тетяна Поляковська