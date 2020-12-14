Крім того, парламентарій не виключає, що завтра парламент розгляне питання щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Завтра, 15 грудня, Верховна Рада України розгляне проект державного бюджету України на 2021 рік і питання продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

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Про це у своєму телеграм-каналі повідомив заступник голови фракції "Голос", перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Зібралися у Разумкова. Щодо спецстатусу Донбасу. Проговорили процедуру голосування. Буде все швидко і завтра. Щодо законів НАЗК, виглядає так, що теж буде консенсус і завтра пройде за основу і в цілому ... Бюджет завтра. Все так само. Виглядає так, що голоси є із запасом", - повідомив він щодо наради голів фракцій з головою ВР Дмитром Разумковим.

Железняк також зазначив, що планується змінити графік роботи ВР. "Пленарні тижні Ради з локдауну посунуть на кінець січня", - заявив депутат.

Він також додав, що кадрові питання на засіданні не обговорювалися.

Як заявив на засіданні погоджувальної ради спікер ВР Дмитро Разумков, також 15 грудня нардепи розглянуть законопроекти про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Автор: Тетяна Поляковська