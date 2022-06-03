У РФ заявляють, що санкції США призведуть до нових перебоїв у ланцюжках поставок та вплинуть на продовольчу безпеку.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України країна-окупант заявила, що антиросійські санкції, введені США, вдарять по самому Вашингтону.

Про це заявив посол РФ в США Анатолій Антонов, повідомляє російський "Комерсант".

За словами Антонова, санкції США призведуть до нових перебоїв у ланцюжках поставок і вплинуть на продовольчу безпеку.

"Економічні "коливання" можуть позначитися на самих Сполучених Штатах, де проблема нестачі деяких продуктів харчування набуває все більш гострого характеру... впевнені, що спроби заблокувати можливість здійснення Росією платежів не залишаться без уваги серйозних інвесторів. Підірвуть довіру до самих США", - заявив посол країни-окупанта.

Антонов також зазначив, що рішення США розширити антиросійські санкції є "підтвердженням русофобської істерії Вашингтона", а дії американської влади позначаться на продовольчій безпеці, а також на ситуації в самих США.

Посол країни-окупанта назвав введення санкцій "порочною" практикою і заявив, що подібні заходи будуть посилювати стан справ у світі.

Допомога Україні:

1 червня 2022 року стало відомо про те, що Сполучені Штати нададуть Україні реактивні системи залпового вогню з ракетами великої точності.

Президент Джо Байден написав колонку для видання New York Times, де назвав види озброєнь, які будуть передані Україні в наступному пакеті військової допомоги.

Ряд ЗМІ додають важливу деталь з посиланням на власні джерела – Сполучені Штати нададуть Україні ракети середньої дальності, здатні вдарити вглиб по території Росії, але нібито з українських партнерів взяли обіцянку цього не робити.

1 червня 2022 року в Росії заявили про готовність завдати удару по США.

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