Рада визнала борців за незалежність України у XX столітті учасниками бойових дій

Станом на травень поточного року, чисельність учасників боротьби за державну незалежність із числа збройних підрозділів ОУН і УПА становила 1201 особу.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті» (№8519).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 236 народних депутатів із 326, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом до переліку учасників бойових дій додаються особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), Організації народної оборони "Карпатська Січ", Української військової організації (УВО), збройних підрозділів Організації українських націоналістів, і, відповідно до закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті", визнані борцями за незалежність України у XX столітті.

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Порядок надання статусу учасника бойових дій вказаним особам встановлюється Кабінетом міністрів України.

Раніше у відповідному положенні закону йшлося про вояків Української повстанчої армії, які брали участь у бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на тимчасово окупованій території України в 1941-1944 роках, які не вчинили злочинів проти миру і людства та реабілітовані відповідно до закону "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні".

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, за даними Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерал-хорунжого Романа Шухевича, станом на 23 травня 2018 року чисельність зазначених учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті із числа збройних підрозділів ОУН і УПА становила 1201 особу.

Зазначається, що ці дані складають конкретну статистичну основу для розрахунків бюджетних витрат у зв’язку із забезпеченням надання пільг, передбачених для учасників бойових дій.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.