У Росії заявили, що будь-яка передача Києву зброї може збільшити ризик прямого зіткнення Росії та США.

Після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Москва заявила про те, що вкрай негативно оцінила новий пакет військової допомоги США для України, до якого входять ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS і далекобійні ракети для них.

Про це заявив військовий політолог, доцент кафедри політології та соціології РЕУ імені Плеханова Олександр Перенджієв, повідомляє Lenta.ru.

За словами Перенджієва, якщо США вирішать поставляти Україні зброю, здатну досягати цілей на території Росії, країна змушена буде завдати удару по території Штатів, щоб не допустити здійснення поставки.

Також інформацію про готовність Росії вдарити по США підтвердив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков.

"Розцінюємо ми це суто негативно... США на чолі групи держав займається цілеспрямованим накачуванням київського режиму озброєннями — це очевидна річ", - заявив дипломат країни-агресора.

Він зазначив, що будь-яка передача Києву зброї може збільшити ризик прямого зіткнення Росії та США.

Допомога Україні:

1 червня 2022 року стало відомо про те, що Сполучені Штати нададуть Україні реактивні системи залпового вогню з ракетами великої точності.

Президент Джо Байден написав колонку для видання New York Times, де назвав види озброєнь, які будуть передані Україні в наступному пакеті військової допомоги.

Ряд ЗМІ додають важливу деталь з посиланням на власні джерела – Сполучені Штати нададуть Україні ракети середньої дальності, здатні вдарити вглиб по території Росії, але нібито з українських партнерів взяли обіцянку цього не робити.

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