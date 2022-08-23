Секретар РНБО прогнозує повне звільнення території України від російських окупантів.

Всю територію України буде звільнено від окупантів, а на Росію очікує інша доля - в майбутньому вона розпадеться.

Такий прогноз озвучив 24 каналу секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, ЗСУ героїчно виганяють росіян з території України. Говорячи про те, що відбувається зараз в Криму, Данілов підкреслив, що таке навіть в жахах не снилося нікому з оточення Путіна. Росіяни думали, що знаходяться під захистом, що виявилося неправдою. Окупований Крим раніше взагалі вважали "червоною лінією", називаючи неприпустимим знищення Кримського мосту. Зараз же, за словами секретаря Радбезу, ворогові доведеться "проковтнути" не тільки це, а й інші речі, які очікують його в найближчі 5-7 років. З цими термінами він пов'язав майбутній розпад РФ.

"Ми на власні очі з вами будемо бачити розпад Російської Федерації", - підкреслив секретар РНБО, додавши, що в існуючому сьогодні вигляді Росія більше не буде функціонувати.

Раніше політолог Олег Соскін спрогнозував, що в майбутньому РФ розпадеться на кілька держав.