Він зазначив, що у складі РФ є 22 автономних республіки, тобто 22 протонаціональних держави.

Після перемоги України в нинішній війні проти РФ, бойові дії продовжаться, але вже на російській території.

Таку думку директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін висловив в інтерв’ю "Главреду".

"Звичайно, так і буде", – відповів експерт на запитання про те, чи можлива трансформація Росії та її розпад на декілька держав після перемоги України.

"Війна триватиме ще років 15, але вже на російських територіях. І буде розпад Російської Федерації", – зазначив експерт.

Він також запевнив, що народи Росії вже готові до того, аби кожен з них проголосив незалежність.

"У складі РФ є 22 автономних республіки, тобто 22 протонаціональних держави. Татарстан, Удмуртія, Мордовія, Чувашія, Якутія, Тува, Башкортостан, Калмикія – це вже фактично нові національні держави, готові, з усіма атрибутами (прапором, мовою, структурою управління, освітою – все є). Тому, тільки-но ослабне метрополія, тобто лусне Московія, вони одразу заявлять про свою незалежність. Уже був з'їзд народів Росії, де вони про це заявили, тобто там вже все готово для цього", – пояснив політолог.

Він зауважив, що ці процеси зараз залежать від України.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня стало відомо, що у Кремлі нібито готуються до того, що диктатор Путін через погіршення здоров'я незабаром не зможе особисто проводити зустрічі та брати участь у заходах. "Допомогти" оточенню диктатора аргументувати його відсутність може зростання захворюваності на коронавірус у РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: