У США є розвіддані, які це підтверджують

Російська Федерація найближчим часом планує вдарити по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України. Відповідні розвіддані є у США

Про це пише видання Reuters.

За даними джерела агентства, найближчими днями є загроза для мирних українців.

"У нас є інформація, що Росія активізує зусилля з нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України в найближчі дні. Враховуючи послужний список Росії в Україні, Ми стурбовані загрозою, що зберігається, яку російські удари представляють для цивільного населення та цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може постаратися зробити щось "особливо жорстоке".

При цьому українців попереджали про високій загрозі ракетних ударів з боку РФ 23-24 серпня. У ці дні Україна святкуватиме День Прапора і День незалежності.

Також в РНБО заявляли, що Росія готує провокації до Дня Незалежності і проти Зеленського.

У свою чергу в ГУР Міноборони закликали українців бути обережними у День незалежності, тому що існує загроза ракетних ударів і провокацій з боку Російської Федерації.

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