Це виводить Росію на рівень готовності до нападу, якого вона не досягала в минулому.

Росія, ймовірно, провела останні приготування до вторгнення в Україну, відправивши до її кордонів медичні підрозділи.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на неназваних представників західних оборонних відомств. Це виводить Росію на рівень готовності, якого вона не досягала в минулому, зазначає видання.

Хоча ці кроки ще не означають, що напад неминучий, вони посилили суперечки серед західних союзників з приводу намірів президента Росії Володимира Путіна щодо України, зазначає WSJ.

За даними газети, США і європейські союзники, особливо Німеччина і Франція, роблять різні висновки на основі одних і тих же розвідданих.

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Тим часом Білий дім повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 лютого приїде з першим офіційним візитом до Вашингтона і однією з ключових тем на порядку денному буде ситуація навколо України.

Як повідомляв УНІАН, США скликали засідання Ради Безпеки ООН через нарощування військ Російської Федерації біля кордонів України. Сполучені Штати розраховують на відверте та цілеспрямоване обговорення у понеділок, 31 січня.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив свіжу інформацію - за його словами, Російська Федерація тягнула до кордонів України всього близько 130 тис. військових, з урахуванням морського та авіаційного потенціалу.

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