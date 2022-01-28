Американська сторона має намір обговорити скупчення російських військ на кордонах України і в Білорусі.

США запросили зустріч Ради Безпеки ООН через кризу, пов'язану з російськими військами біля кордонів України.

Про це повідомили у Вашингтоні. Публічне обговорення цієї теми в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку має пройти 31 січня, повідомляє "Німецька хвиля".

США та їхні європейські союзники побоюються вторгнення Росії в Україну. Вони вимагають, щоб понад 100 тис. російських військовослужбовців були відведені від українського кордону. Вашингтон також турбує скупчення російських військ у Білорусі. Американська влада хоче використати міжнародну арену як засіб чинення тиску на Москву.

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Місія США в ООН заявила: "Оскільки ми продовжуємо невпинно займатися дипломатією для зниження напруженості перед обличчям цієї серйозної загрози європейському і глобальному миру і безпеці, Рада Безпеки ООН - це найважливіше місце для дипломатії".

Як повідомляв УНІАН, серія переговорів Росії з США, НАТО і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесла результатів. Захід загрожує Росії безпрецедентними санкціями у разі нового вторгнення в Україну, РФ у свою чергу звинувачує країни Заходу в озброєнні України.

18 січня прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Російська Федерація може напасти на Україну в будь-який момент.

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