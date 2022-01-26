Держсекретар США підкреслив, що всі "відповіді були цілком скоординовані з Україною".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не публікуватиме свою письмову відповідь на "гарантії безпеки" Кремля, і закликав цього не робити й російським дипломатам.

Про це він заявив на брифінгу у Держдепі 26 січня.

Цьому передувало повідомлення про передачу послом США письмової відповіді МЗС РФ.

Блінкен уточнив, що у письмовій відповіді викладено "серйозний дипломатичний шлях вперед, якщо Росія його обере". Також він додав, що надіслані пропозиції обговорить з лідерами Конгресу.

Читайте такожПосольство США радить американцям покидати Україну: "ситуація непередбачувана"Держсекретар США підкреслив, що всі "відповіді були цілком скоординовані з Україною і європейськими союзниками та партнерами".

"Ми не публікуємо цей документ, оскільки вважаємо, що дипломатія має найкращі шанси на успіх, якщо ми створимо умови для конфіденційних переговорів. Ми сподіваємося і чекаємо, що Росія буде притримуватися такої ж точки зору та серйозно поставиться до нашої пропозиції", – зазначив Блінкен.

Цьому передувала серія зустрічей між представниками РФ та НАТО з приводу політики членства в організації Північноатлантичного договору.

За результатами переговорів у січні члени НАТО відхилили ультиматум Кремля.

Тим часом США та ЄС працюють над інструментами впливу на РФ, яка зосередила довкола України 100-тисячне військо і, за оцінкою розвідок, може спробувати піти на новий наступ у лютому 2022 року.

Водночас російські посадовці публічно погрожують "тяжким сюжетом" для Європи у разі незадоволення їхніх "гарантій".

Володимир Путін називав вступ України до НАТО "червоними лініями", бо це, на його думку, може загрожувати нацбезпеці Росії. Хоча у ЄС та США неодноразово наголошували, що Київ не становить загрози РФ, і закликали Москву до деескалації.

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